IRANCI NAPALI AMERIČKE RAZARAČE, ONI POBEGLI: Brodovi mornarice SAD ušli pa izašli, pa brže bolje izašli iz Ormuza (VIDEO)

U MOREUZ su ušli, ali su se vratili i napustili ga nakon pojave iranskog drona, o čemu je izvestio The New York Times, pozivajući se na izvore.

Prema novinama, brodovi su trebali da demonstriraju bezbednost prolaska kroz moreuz.

Ovo je mogao biti početak operacije razminiranja, ali su se brodovi vratili nakon pojave iranskog izviđačkog drona, koji je uspešno oboren.

Press TV Exclusive: US destroyers' Strait of Hormuz transit stunt failed, came close to destructionhttps://t.co/zVeCCKGJlO https://t.co/m348SyV1uz pic.twitter.com/KhKXTTwWA5 — Press TV ? (@PressTV) April 12, 2026

-Prema izvorima upoznatim sa operacijom, dva broda američke mornarice napustila su Omanski zaliv, ušla u Ormuski moreuz, a zatim se vratila. Iako su američki zvaničnici rekli da dron ne predstavlja neposrednu pretnju, američka mornarica je odlučila da ne želi da iranske snage prate kretanje brodova, navodi se u članku.

Juče smo izvestili da su, prvi put od izbijanja neprijateljstava između SAD i Irana, tri supertankera iz Persijskog zaliva prošla kroz Ormuski moreuz.

Zapadni mediji takođe izveštavaju da bi američki predsednik Donald Tramp mogao da uvede pomorsku blokadu Iranu ako pregovori propadnu.

(ctrana.media)

