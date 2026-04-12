IRANCI NAPALI AMERIČKE RAZARAČE, ONI POBEGLI: Brodovi mornarice SAD ušli pa izašli, pa brže bolje izašli iz Ormuza (VIDEO)
U MOREUZ su ušli, ali su se vratili i napustili ga nakon pojave iranskog drona, o čemu je izvestio The New York Times, pozivajući se na izvore.
Prema novinama, brodovi su trebali da demonstriraju bezbednost prolaska kroz moreuz.
Ovo je mogao biti početak operacije razminiranja, ali su se brodovi vratili nakon pojave iranskog izviđačkog drona, koji je uspešno oboren.
-Prema izvorima upoznatim sa operacijom, dva broda američke mornarice napustila su Omanski zaliv, ušla u Ormuski moreuz, a zatim se vratila. Iako su američki zvaničnici rekli da dron ne predstavlja neposrednu pretnju, američka mornarica je odlučila da ne želi da iranske snage prate kretanje brodova, navodi se u članku.
Juče smo izvestili da su, prvi put od izbijanja neprijateljstava između SAD i Irana, tri supertankera iz Persijskog zaliva prošla kroz Ormuski moreuz.
Zapadni mediji takođe izveštavaju da bi američki predsednik Donald Tramp mogao da uvede pomorsku blokadu Iranu ako pregovori propadnu.
AMERIČKA VOJSKA SAOPŠTILA: Ova dva ratna broda su prošla kroz Ormuski moreuz
11. 04. 2026. u 19:47
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
