Svet

IRANCI NAPALI AMERIČKE RAZARAČE, ONI POBEGLI: Brodovi mornarice SAD ušli pa izašli, pa brže bolje izašli iz Ormuza (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 04. 2026. u 17:11

U MOREUZ su ušli, ali su se vratili i napustili ga nakon pojave iranskog drona, o čemu je izvestio The New York Times, pozivajući se na izvore.

ИРАНЦИ НАПАЛИ АМЕРИЧКЕ РАЗАРАЧЕ, ОНИ ПОБЕГЛИ: Бродови морнарице САД ушли па изашли, па брже боље изашли из Ормуза (ВИДЕО)

Foto Commander Naval Sea Systems Command/Huntington Ingalls Industries

Prema novinama, brodovi su trebali da demonstriraju bezbednost prolaska kroz moreuz.

Ovo je mogao biti početak operacije razminiranja, ali su se brodovi vratili nakon pojave iranskog izviđačkog drona, koji je uspešno oboren.

-Prema izvorima upoznatim sa operacijom, dva broda američke mornarice napustila su Omanski zaliv, ušla u Ormuski moreuz, a zatim se vratila. Iako su američki zvaničnici rekli da dron ne predstavlja neposrednu pretnju, američka mornarica je odlučila da ne želi da iranske snage prate kretanje brodova, navodi se u članku.

Juče smo izvestili da su, prvi put od izbijanja neprijateljstava između SAD i Irana, tri supertankera iz Persijskog zaliva prošla kroz Ormuski moreuz.

Zapadni mediji takođe izveštavaju da bi američki predsednik Donald Tramp mogao da uvede pomorsku blokadu Iranu ako pregovori propadnu.

(ctrana.media)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Društvo

0 0

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

RAT NA BLISKOM ISTOKU: Tramp tvrdi: Naši brodovi su u Ormuzu; Amerikanci priznali: Iran ih izbacio iz Ormuza; IDF se sprema za ofanzivu

RAT NA BLISKOM ISTOKU: Tramp tvrdi: Naši brodovi su u Ormuzu; Amerikanci priznali: Iran ih izbacio iz Ormuza; IDF se sprema za ofanzivu