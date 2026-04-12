Svet

"JEDNOSTAVNO ZATO ŠTO NISAM CRNAC" Ilon Mask optužio Južnu Afriku za rasizam

K. Despotović

12. 04. 2026. u 16:57

GENERALNI direktor kompanije SpaceX Ilon Mask, danas je optužio južnoafričke vlasti, tvrdeći da se Starlinku odbija operativna dozvola na osnovu toga što nije crnac.

Foto: Youtube/PowerfulJRE

- Južna Afrika neće dozvoliti da Starlink dobije licencu, iako sam tamo rođen, jednostavno zato što nisam crnac! Mnogo puta nam je ponuđena prilika da podmićujemo kako bismo dobili licencu pretvarajući se da crnac vodi Starlink SA, ali sam to odbio iz principa! - naveo je Mask u objavi na platformi Iks.

On je istakao da rasizam ne treba nagrađivati bez obzira na koju rasu se primenjuje.

- Sramota za rasističke političare u Južnoj Africi. Ne treba im ukazivati nikakvo poštovanje bilo gde u svetu i treba ih izbegavati jer su bestidno rasisti - poručio je Mask.

U seriji objava na svom X nalogu, američki milijarder rođen u Južnoj Africi pomenuo je tekuće regulatorne prepreke povezane sa politikama širokog ekonomskog osnaživanja crnaca u zemlji.

Tvrdio je da pravila nakon aparthejda zahtevaju od nosilaca telekomunikacionih licenci da imaju najmanje 30 odsto vlasništva u istorijski ugroženim grupama, prvenstveno crnim Južnoafrikancima, ženama i osobama sa invaliditetom.

Nezavisna agencija za komunikacije Južne Afrike nije odobrila licencu Starlinku, a južnoafrički zvaničnici tvrde da ta kompanija nije podnela formalni zahtev u skladu sa važećim pravilima.

(Tanjug)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

