POTVRĐENO IZ AMERIKE! Bogdan Bogdanović odgovorio na pitanje da li se vraća u Partizan

Cela košarkaška javnost u Srbiji je na nogama! Mesecima se spekuliše, navijači „Grobari“ danonoćno sanjaju samo jedno ime, a sada je konačno stigao odgovor direktno iz Amerike.

Kapiten i miljenik nacije, Bogdan Bogdanović, odlučio je da otvori dušu nakon dramatične završnice NBA sezone i odgovori na pitanje koje muči svakog iskrenog ljubitelja košarke: Da li se vraća u Partizan?

Dok društvenim mrežama kruže montaže Bogdana u crno-belom dresu, srpski as je posle meča u Los Anđelesu bio prinuđen da se suoči sa istinom. Njegove reči odjeknule su jače od bilo kog koša!

Na pitanje RTS-a o povratku u Beograd, Bogdan je ostao zagonetan, ali je njegova reakcija raspalila maštu hiljadama navijača:

- Pratim, znam isto koliko i ti. Vidim i ja po medijima... Lepo je videti te slike, ali... Šta, trebalo bi sad ja da donesem neku odluku? Ne razumem. Imam sedam utakmica do kraja ovde, imam plej-of, moja glava je u NBA ligi. Ne razmišljam šta će biti za sledeću godinu ili sledeći mesec - poručio je Bogdanović, ostavljajući vrata odškrinuta za sve moguće scenarije.

Iako fokusiran na završnicu sezone u SAD, jasno je da Bogdanović i te kako prati dešavanja u svom voljenom klubu, a svaki njegov "lajk" ili komentar na mrežama navijači tumače kao znak da je povratak istorijskih razmera nikad bliži!

Međutim, to nije sve! Bogdanović se po prvi put duboko osvrnuo na krah reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu, koji i dalje peče svakog navijača "Orlova". Njegove reči o onome što se dešavalo iza zatvorenih vrata bacaju potpuno novo svetlo na eliminaciju koja je šokirala planetu.

- Žao mi je zbog propuštene prilike, kao i svima. Bilo je tu grešaka i od nas igrača i od trenera, od svih! Kada se ne osvoji, onda je greška“, surovo je iskren bio Bogdan. On je potvrdio da su unutrašnji problemi, povrede, ali i „neke druge životne stvari“ uticale na hemiju ekipe:

- Naravno da utiču sve te unutrašnje stvari na ekipu, ali to ostaje samo za nas u svlačionici. Ne mogu da garantujem da bismo osvojili zlato da sam ja bio tu do kraja, ali ciklus je završen, idemo dalje.

Za kraj, Bogdan je otkrio da je u stalnom kontaktu sa Dušanom Alimpijevićem, što dodatno podgreva priče o novoj energiji unutar nacionalnog tima. Na pitanje o pozivu u reprezentaciju, as je kroz smeh uzvratio:

- Razgovaramo, naravno. Uvek sam tu, ali sad se malo šalim zbog mojih godina... videćemo!“

