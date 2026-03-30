ALARM U BEOGRADU: Izraelci otkrili šta Zvezda radi iza leđa javnosti!

Crvena zvezda se nalazi nadomak plasmana makar u plej-in Evrolige.

Foto: Profimedia

Crveno-belima do kraja nadmetanja predstoje četiri važna duela. Međutim, neće sve isključivo zavisiti od njih. Sa timom iz Beograda, povezivala su se mnoga imena oko pojačanja.

Sada stiže najnovija vest. Izraelski mediji pišu da je na meti crveno-belih Kris Džons. Dodajući da mu ugovor ističe ovog leta jer je sa Hapoelom potpisao jednogodišnju saradnju. Kao i da se vode razgovori između Zvezde i američkog organizatora igre.

FOTO: Tanjug/AP/Thibault Camus

Džons je ove sezone odigrao 33 meča za Hapoel. Beleživši prosečno 9.5 poena, 1.7 skokova i 3.5 asistencija. Ukoliko se nešto dramatično ne promeni, Džons će ostati u Hapoelu, navodi isti izvor.

Sa Zvezdom su se i pre kraja aktuelne sezone, u vezu dovodili i Luiđi Suigo iz Mege i Timoti Luvavu iz Baskonje. Podsetimo, Džons se proteklog leta pominjao kao želja Partizana.

