Košarka

NIKOLA JOKIĆ ZAGRMEO NA ŽENU! Ovo ga je totalno izbacilo iz takta (VIDEO)

25. 03. 2026. u 06:01

Košarkaši Denver Nagetsa su otišli u goste Finiksu, a Nikola Jokić je još jednom demonstrirao zbog čega se smatra najkorisnijim igračem lige, pošto je već u trećoj četvrtini imao tripl-dabl učinak.

Iako je poznato da Somborac retko obraća pažnju na sopstvenu statistiku i individualne rekorde, javnost je s velikim zanimanjem pratila ovaj susret. Naime, pre samog podbacivanja lopte u Arizoni, izračunato je da Jokiću nedostaje još 68 asistencija do kraja regularnog dela sezone kako bi ostvario neverovatan uspeh — tripl-dabl prosek na nivou cele ligaške sezone.

Vođen tom motivacijom (ili jednostavno svojom prepoznatljivom vizijom igre), Jokić je briljirao u svim segmentima, predvodeći ekipu u poenima, skokovima i podeljenim dodavanjima.

Nagetsi su preuzeli inicijativu sredinom druge četvrtine, kada su serijom dobrih poteza slomili otpor domaćina i stekli osetnu prednost. Ipak, pored maestralnih poteza pod košem, prvo poluvreme obeležio je i jedan neočekivan incident.

Sredinom prve deonice, obično smireni Jokić izgubio je strpljenje. Nezadovoljan odlukom sudije Danike Barudi, koja mu je dosudila faul, Nikola joj je uputio nekoliko oštrih reči.

Arbitri nisu imali razumevanja za njegov protest, pa je prva zvezda Denvera kažnjena tehničkom greškom. Iako je taj momenat nakratko uneo tenziju na teren, to nije omelo Jokića da nastavi sa brutalnom partijom i ostane centralna figura susreta.
 

