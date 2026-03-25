NAVIJAČI PARTIZANA U NEVERICI! Menadžer Karlika DŽonsa objavio grb Crvene zvezde, oglasio se hitno i košarkaš

Partizan je na mišiće pobedio najslabiji tim u Evroligi, a posle tog trijumfa nad Asvelom Karlik Džons je govorio i o stvarima koje nemaju veze sa utakmicom.

Zna se da mu ugovor ističe na leto, obe strane su javno rekle da žele da se saradnja nastavi, ali pregovori su u toku i svi možemo da nagađamo oko čega se vode. U toku svega toga, Karlikov agent je objavio "stori" u kome je zapitao gde će njegov klijent uz sve grbove klubova Evrolige.

Među njima je na vidnom mestu i grb Crvene zvezde. Podigla se prašina oko toga i to ne baš mala. Sa druge strane, iako su američki košarkaši suvi profesionalci, Karlik ipak zna gde igra i gde je došao i kada je upitan za taj za navijače Partizana "sporni" grb, odmah je spustio loptu:

- Da, to je bila njegova greška. Moj agent je šaljivdžija. Voleo bih da niko ne uzima za ozbiljno to što on radi. To je definitivno osetljiva tema, razumem ja sve to, ali se ne obazirem previše na te stvari, a mislim da stvarno ne treba tome pridavati značaj - rekao je Karlik Džons.