"SRBIJA JE DANAS NAJVEĆI SAVEZNIK KOJEG EMIRATI IMAJU U EVROPI" Analitičari za "Novosti" o značaju Vučićeve posete UAE

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je posle jordanskog kralja i egipatskog predsednika treći svetski, a prvi evropski lider koji je posetio Emirate od kad je počeo sukob na Bliskom istoku, o tome zašto je njegova poseta značajna za "Novosti" otkrivaju prof. dr Dejan Miletić, politički analitičar Milana Vuković, Danijela Nikolić član Predsedništva SNS, Livija Pavićević državna sekretarka, Radomir Hadžibabić iz Centra za društvenu stabilnost, Dragoslav Bokan režiser, Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost i Dina Vučinić, predsednica Skupštine Grada Novog Sada.

Miletić ističe da se svi dobro sećamo da smo u vreme KOVID - a, ali i u drugim izazovima sa kojima se aktuelna vlast u Srbiji sretala, prvu pomoć dobijali od UAE, odnosno Bin Zajeda.

- U ovim teškim vremenima po UAE i celi Bliski Istok, Srbija ne zaboravlja svoje prijatelje koji su nam se nalazili u teškim vremenima.

Dokazano partnerstvo, uzajamna podrška i poverenje, potvrđeni su i ovim iznenadnim susretom pri čemu su razmenjene pozicije i usklađivani interesi sa namerom da se posledice agresije na UAE ublaže i da se utvrde novi pravci saradnje - rekao je Dejan Miletić.

Srbija ne zaboravlja svoje partnere i ovom posetom pokazuje krefibilitet i postojanost u međunarodnoj saradnji, zaključio je.

Milana Vuković kaže za "Novosti" da je poseta predsednika Aleksandra Vučića Ujedinjenim Arapskim Emiratima potvrda iskrenog prijateljstva između naše dve zemlje, ali i pokazatelj toga da je Srbija danas najveći saveznik i partner kojeg Emirati imaju u Evropi.

- Činjenica da su vodeći mediji i najčitaniji portali detaljno ispratili dolazak srpskog predsednika, najbolje nam govori o značaju ove istorijske posete, ali i poštovanju i ugledu koji Aleksandar Vučić uživa u toj zalivskoj zemlji.

Ponovo smo kao država pokazali da uvek stojimo uz svoje prijatelje, naročito u teškim situacijama i da smo spremni da učinimo sve kako bismo im pomogli.

Osim analize trenutne geopolitičke situacije, u kojoj je ponovo naznačeno da je dijalog ključan instrument na putu ka stvaranju mira, dva velika prijatelja predsednik Vučić i šeik Bin Zajed apostrofirali su značaj nastavka bilateralne saradnje u okviru sporazuma o sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu, ali i oblastima poput energetike, investicija i novih tehnologija - ističe Milana Vuković.

Kaže kako su gostoprimstvo i srdačan doček srpskog predsednika od strane šeik Bin Zajeda lično pokazali da Emirati cene podršku Srbije, naročito u ovako izazovnim vremenima gde mnoge zemlje kalkulišu kada su bilateralni potezi u pitanju.

- Nastavićemo i ubuduće da negujemo dobre odnose naša dva naroda, da sarađujemo u strateškim oblastima, ali i da damo svoj doprinos u promovisanju politike mira i stabilnosti, koja predstavlja esenciju za dalji napredak naših zemalja - zaključila je Vukovićeva.

Danijela Nikolić ističe za "Novosti" da poseta predsednika Aleksandra Vučića Ujedinjenim Arapskim Emiratima u ovom trenutku ima višeslojni značaj – i politički, i ekonomski, i bezbednosni.

- Pre svega, činjenica da je među prvim svetskim liderima koji dolaze u Emirate nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku govori o poziciji Srbije kao države koja vodi uravnoteženu, samostalnu i kredibilnu spoljnu politiku. Srbija nije ni nemi posmatrač, ni instrument tuđih interesa, već partner kome se veruje.

Ova poseta šalje jasnu poruku da Srbija ima otvorene kanale komunikacije i sa arapskim svetom i sa globalnim akterima, što je u vremenu geopolitičkih potresa od izuzetne važnosti. Upravo u ovakvim okolnostima gradi se pozicija države koja može da razgovara, povezuje i doprinosi stabilnosti - rekla je Nikolićeva.

Kaže da su sa ekonomske strane, Emirati jedan od najvažnijih partnera Srbije van Evrope.

- U trenucima globalne neizvesnosti, jačanje ekonomske saradnje, investicija i zajedničkih projekata znači sigurnost za našu privredu i nove prilike za razvoj.

Bezbednosno i diplomatski, ovaj susret potvrđuje da Srbija ima kapacitet da bude uvažen sagovornik i u temama koje prevazilaze naš region. To nije mala stvar, to je rezultat politike koja je dosledna, odgovorna i usmerena ka miru.

I konačno, ovo je i poruka unutar Srbije: dok neki nude konfrontaciju i nestabilnost, državna politika koju vodi predsednik Vučić donosi ugled, partnerstva i sigurnost. U vremenu kada se svet deli, Srbija uspeva da razgovara sa svima , i to je njena najveća snaga - zaključila je Danijela Nikolić.

Livija Pavićević kaže da je poseta predsednika Vučića UAE u ovom trenutku od izuzetnog značaja,imajući u vidu da su odnosi naših dveju zemalja na najvićem mogućem nivou u više segmenata saradnje na polju investicija,energetike,tehnologija a isto tako i održavanja značajnog političkog dijaloga.

- Izraz solidarnosti u ovako izazovnom trenutku za UAE od strane Republike Srbije je svakako odraz prijateljstva dveju zemalja koje treba negovati.

Svedoci smo da je predsednik Vučić od strane predsednika Bin Zajeda,jednog od najvećih svetskih lidera primljen uz najviše državne počasti,što je još jedna potvrda da je za UAE ova poseta od izuzetnog značaja,imajući u vidu da se radi o predsedniku izuzetno prijateljske zemlje i prvom evropskom lideru koji je došao u posetu u znak solidarnosti i podrške,što ovoj državi u teškim vremenima za njih šalje snažnu poruku - ističe Pavićevićeva.

Podseća da se hrabrost pokazuje u teškim trenucima a istovremeno se stavlja pečat na prijateljstvo koje je kontinuirano i dvosmerno.

- Sve to govori u prilog tome da predsednik Republike Srbije vodi mudru i odgovornu spoljnu politiku i da naša država zahvaljujući tome uzima visok ugled među državama u svetu - rekla je Livija Pavićević.

Radomir Hadžibabić ističe za "Novosti" da poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića u ovom specifičnom trenutku, dok tenzije na Bliskom istoku ne jenjavaju, ima stratešku težinu.

Kaže kako je to za Za Srbiju značajno iz više razloga:

Pre svega u vezi sa energetskom krizom i ekonomskom predvidivosti. Sukobi na Bliskom istoku direktno utiču na globalne cene nafte i gasa i veoma je dobro imati direktan kanal komunikacije kroz održavanje bliskih odnosa sa UAE, koji su jedan od ključnih energetskih igrača, ovo omogućava predsedniku i Vladi da iz prve ruke dobiju procene o stabilnosti tržišta.Takođe ova poseta je snažan pokazatelj vlastima UAE da u Srbiji imaju prijatelja koji se neće povući kada zapadnu u probleme i koji će biti tu da pruži podršku kada je teško. Ovom posetom predsednik Vučić je još jednom pozicionirao Srbiju kao "glas razuma", jer Srbija u ovom sukobu održava specifičnu poziciju — ima dobre odnose i sa Izraelom i sa arapskim svetom. Ova poseta itekako ima i diplomatski karakter i težinu, kroz razgovor sa šeikom Mohamedom bin Zajedom, koji važi za jednog od najuticajnijih lidera u arapskom svetu, podiže se diplomatski rejting Srbije i pokazuje da Beograd nije samo pasivni posmatrač, već partner koji razmenjuje informacije sa onima koji direktno utiču na deeskalaciju. Na kraju ne smemo zanemariti ni bezbednosni karakter posete, UAE i Srbija imaju razvijenu saradnju u sektoru odbrane i bezbednosti. U jeku krize, ovakvi susreti služe za usklađivanje bezbednosnih protokola i razmenu informacija koje su ključne za stabilnost Balkana.

Zaključuje da sve ovo jača ugled Srbije u islamskom svetu, što je dugoročno važno za poziciju naše zemlje u međunarodnim organizacijama po pitanju naših nacionalnih interesa (npr. pitanje Kosova i Metohije).

Dragoslav Bokan kaže da je poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Emiratima u ovom trenutku kada prolaze kroz iskušenje posledica rata Amerike i Izraela sa Iranom govori o bliskosti naših veza koje nisu samo ekonomske i koje nisu samo formalne i prijatelj se i nalazi onda kada ste u nevolji bez obzira na to da li on može nešto konkretno da pomogne ili ne, ali sama činjenica da se pojavi uz vas i da vam da podršku nešto znači, sigurno.

- Tako da, to svedoči o njegovoj živoj i konretnoj aktivnosti na međunarodnom planu, Bliskom istoku, a oni koji to ismevaju, to više govori o njima, nego o njemu ili o nama, a lako je ismevati, to može bilo ko. Njihovo ismevanje ne prelazi granicu onih karikatura u Danasu ili smešnih tekstova u Radaru ili na N1 i Novoj.

Tako da je ta ideja da sve što uradi Vučić, traži se neka smešna i ironična pozadina, to je postalo dosadno, nije ni duhovito odavno, i na nama je da pokušamo da ne obraćamo pažnju na to bacanje klipova u srpske točkove, a pod izgovorom kritike vlasti - ističe Bokan.

Srđan Graovac ističe da su Emirati nama prijateljska zemlja.

- Bin Zajed se pokazao kao blizak prijatelj, neko ko ima razumevanje za interese Srbije. Ne treba zaboraviti da Emirati nisu podržali, na primer, iako su muslimanska zemlja, Rezoluciju u UN o navodnom genocidu u Srebrenici, i to je pokazatelj da oni zbog bliskih odnosa sa Srbijom i predsednikom Vučićem to nisu uradili.

Upravo zbog toga i drugih stvari, tu mislimo i na finansijsku podršku, Emirati su važni i kako ekonomski centar i važno je što je predsednik otišao u ovom teškom momentu i pružio podršku koju smo mi imali od njih kada je nama trebalo.

Ponavljam, radi se o čoveku koji je veoma uticajan u međunarodnim, diplomatskim tokovima i radi se o nekome ko raspolaže sa značajnim finansijskim sredstvima, ima uticaj u finansijskim centrima i to može da nam bude od koristi - kaže Graovac.

Zaključuje da je više razloga zašto je ta poseta veoma važna.

- Za njih je težak momenat, a oni su nama pružali podršku kada je nama trebala, tako da to trebamo ceniti - napominje Srđan Graovac.

Dina Vučinić navodi da je poseta Aleksandra Vučića Emiratima veoma značajna jer je njome pokazao ogromnu hrabrost kao državnik.

- Da, iako je reč o maloj zemlji u poređenju sa velikim silama, u ovakvom svetskom trenutku javno pokaže podržavajući stav prema prijateljskoj zemlji u njenim najtežim trenucima. To nisu uradile ni mnogo veće zemlje.

On je time pokazao da svoje prijatelje i saradnike ne napušta, da nastavlja da traži nove modele saradnje sa njima kako bi svojoj zemlji obezbedio stabilnu privredu i što je mnogim građanima najbitnije, pokazao je doslednost – da drži reč, da brine o svom narodu i da ujedno ima empatiju i prema drugim narodima, jer smo mi na svojoj koži osetili šta znači doživeti bombardovanje, koje je počelo baš na ovaj dan - zaključila je Dina Vučinić.

