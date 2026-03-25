BOLESNICI! Evo šta su Crnogorci uradili pred memorijal "Andrija Delibašić" (VIDEO)

BRUKA i sramota!

Nikšić je protekle večeri bio poprište nemilih scena koje su bacile ozbiljnu mrlju na predstojeći sportski spektakl. Umesto da se odbrojavaju dani do 25. marta, kada je planirano da prvi memorijalni turnir "Andrija Delibašić" okupi fudbalske legende i ljubitelje sporta, grad pod Trebjesom postao je poprište navijačkog obračuna.

Incident je izbio na Trgu Šaka Petrovića, gde je došlo do direktnog fizičkog sukoba između pripadnika navijačkih grupa Sutjeske i Partizana. Prema svedočenjima očevidaca i brojnim snimcima koji su preplavili društvene mreže, atmosfera je u trenutku eskalirala u opšti metež. Učesnici tuče nisu prezali od upotrebe pirotehničkih sredstava, pa su se usred gradskog jezgra mogle videti upaljene baklje i čuti eksplozije petardi, što je izazvalo uznemirenost među građanima koji su se zatekli u blizini.

Iz Uprave policije – Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“, saopšteno je da je samo zahvaljujući munjevitoj reakciji službenika Odeljenja bezbednosti Nikšić sprečen incident mnogo širih razmera. Policijske snage su uspele da razdvoje sukobljene grupe pre nego što je došlo do težih telesnih povreda.

- Službenici Uprave policije preduzimaju intenzivne aktivnosti na terenu u cilju pune identifikacije, pronalaska i privođenja svih lica za koja se sumnja da su učestvovala u večerašnjem pokušaju izazivanja incidenta - navodi se u zvaničnom saopštenju.

Takođe se naglašava da će se sprovesti sve zakonom propisane mere kako bi se osigurao javni red i mir, uz napomenu da će država imati nultu toleranciju prema svakom obliku nasilja na javnim mestima.

Podsećanja radi, turnir posvećen proslavljenom asu Andriji Delibašiću na kojem će snage odmeriti tri velika kluba – Sutjeska, Budućnost i Partizan zamišljen je kao događaj koji spaja region i podseća na nekada velikog fudbalera koji nas je prerano napustio.

Ipak, nakon sinoćnih događaja, bezbednosni protokoli će biti podignuti na najviši nivo. Iz policije je potvrđeno da će čitav događaj 25. marta biti pod stalnim video-nadzorom, a javnost će biti blagovremeno obaveštena o svim daljim koracima i bezbednosnim procenama.

Ostaje nada da će do početka turnira (18:00) prevladati sportski duh i da će ime Andrije Delibašića biti povod za slavlje na tribinama, a ne za ulične sukobe koji štete ugledu fudbala i samog grada Nikšića.

