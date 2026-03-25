Košarka

KAKVA DRAMA! Nikola Jokić je opet ispisao istoriju NBA lige, a onda...

Новости онлине

25. 03. 2026. u 06:48

Košarkaši Denver Nagetsa konačno su uhvatili pravi ritam.

Foto AP

Prvi put u poslednja dva meseca, aktuelni šampioni su vezali tri pobede u NBA ligi, a najnoviji trijumf stigao je iz vrele Arizone. Pali su Finiks Sansi, čime se Denver dodatno učvrstio na četvrtoj poziciji Zapadne konferencije sa skorom 43-28. Ova pobeda bila je ključna za odvajanje od Minesote, koja ima trijumf manje, dok su LA Lejkersi na stepenici iznad i dalje „na nišanu“ sa jednom pobedom više i dva poraza manje.

Glavni arhitekta ovog uspeha bio je, ko drugi nego Nikola Jokić. Bilo je ovo jedno od onih njegovih karakterističnih večeri kada je primarni cilj bio razigravanje saigrača. Iako je u drugom poluvremenu retko pogledao ka košu, Jokić je uspeo da upiše zastrašujući tripl-dabl: 23 poena i po 17 skokova i asistencija i to kakav, peti najbrži ikada, za 17:41 na parketu... 

Sve je počelo furiozno. Već u prvom poluvremenu Nikola je bio svuda na terenu, pa je na odmor otišao sa nestvarnom statistikom od 15 poena, 11 skokova i 9 asistencija. Samo jedna asistencija ga je delila od toga da tripl-dabl kompletira za samo 24 minuta igre! Denver je u tim trenucima kontrolisao situaciju i vodio sa ubedljivih 67:57.

Ipak, meč nije prošao bez tenzija. Velika prašina podigla se zbog situacije iz prve četvrtine kada je Jokić, nezadovoljan jednom sudijskom odlukom, ušao u verbalni sukob sa sutkinjom koja je delila pravdu. Iako je taj trenutak nakratko poremetio fokus, ubrzo je pao u drugi plan zbog dešavanja na parketu, gde je Finiks uspeo da nadoknadi čak devet poena zaostatka i uvede meč u potpunu neizvesnost.

Kriza je nastupila u trećoj deonici. Denver je doživeo veliki pad u igri, što su Sansi iskoristili da konstantno tope prednost. Pred ulazak u poslednjih dvanaest minuta, na semaforu je stajalo nerešenih 97:97. Prava drama viđena je u samoj završnici. Iako su Nagetsi u jednom momentu poveli sa 118:111, Finiks se nije predavao i stigao je do izjednačenja na dva minuta pre kraja.

Tada je Jokić odlučio da stvari preuzme u svoje ruke. Iako je do tada bio fokusiran na asistencije, u samom finišu je postigao pet ključnih poena. Trenutak odluke desio se na 11 sekundi pre poslednjeg zvuka sirene, kada je Nikola sa svoje omiljene pozicije sa poludistance pogodio za pobedu.

Domaćin je imao šansu da se spase, ali šutevi Devina Bukera i Rojsa O’Nila za pobedu, odnosno produžetak, nisu pronašli cilj. Denver je preživeo dramu u Arizoni i potvrdio da ponovo liči na ekipu koja je spremna za sam vrh.

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Svet

0 0

24. 03. 2026. u 17:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
