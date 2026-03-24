HRVATSKA U NEVERICI: Evo šta su Srpkinje uradile u Dubrovniku
Najnovije vesti iz Hrvatske tiču se - Srbije.
Tačnije, Srpkinja.
Jer su naše teniserke usred Dubrovnika očitale veliku lekciju hrvatskim teniserkama.
Na tamošnjem čelendžeru, Mia Ristić je pobedila Luciju Ćirić-Bagarić sa više nego ubedljivih 6:1, 6:1 i prošla u osminu finala.
Ako je pobeda Ristićeve bila i donekle očekivana, jer je naša mlada teniserka 270. na VTA listi a njena suparnica 450, Kostovićeva je napravila istinski podvig jer je kao 159. igračica sveta eliminisala 76.
Teodora će igrati naredni meč protiv Ruskinje Aline Čarajeve, a Ristićeva protiv 107. teniserke sa svetskog rangiranja, Majar Šerif iz Egipta.
Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića
