HRVATSKA U NEVERICI: Evo šta su Srpkinje uradile u Dubrovniku

Najnovije vesti iz Hrvatske tiču se - Srbije.

Tačnije, Srpkinja.

Jer su naše teniserke usred Dubrovnika očitale veliku lekciju hrvatskim teniserkama.

Na tamošnjem čelendžeru, Mia Ristić je pobedila Luciju Ćirić-Bagarić sa više nego ubedljivih 6:1, 6:1 i prošla u osminu finala.

A Teodora Kostović je šokirala prvog favorita, Petru Marcinko, "nokautiravši" je u dva seta - rezultat je glasio 6:2, 6:3.

Teodora Kostović / Foto: Profimedia

Ako je pobeda Ristićeve bila i donekle očekivana, jer je naša mlada teniserka 270. na VTA listi a njena suparnica 450, Kostovićeva je napravila istinski podvig jer je kao 159. igračica sveta eliminisala 76.



Teodora će igrati naredni meč protiv Ruskinje Aline Čarajeve, a Ristićeva protiv 107. teniserke sa svetskog rangiranja, Majar Šerif iz Egipta.

