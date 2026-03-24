ČOKOLADNA RENDANA PITA: Jednostavan desert bogatog ukusa

Za sve ljubitelje čokolade i kremastih poslastica, ova pita od rendanog testa predstavlja pravi užitak. Priprema se brzo i lako, bez razvlačenja kora, a kombinacija mekog čokoladnog testa i nežnog fila od sira sa blagom notom pomorandže podseća na najfiniji čizkejk.

Sastojci



300 gr brašna

30 gr kakaoa

5 gr praška za pecivo

100 gr šećera

130 gr putera

1 jaje

60 gr pavlake

Za fil od sira:

700 gr sira od kiselog mleka

3 jaja

150 gr šećera

200 gr pavlake

20 gr skroba

kora od 1 pomorandže

Priprema

1. Priprema testa:

U činiji pomešajte brašno, kakao i prašak za pecivo. Dodajte šećer i puter isečen na kockice, pa sve izmrvite prstima dok ne dobijete mrvičastu strukturu. Zatim dodajte jaje i pavlaku i zamesite testo. Podelite ga na dva dela, umotajte i stavite u zamrzivač oko 30 minuta.

2. Priprema fila:

Umutite sir, jaja, šećer i pavlaku dok ne dobijete glatku masu. Dodajte skrob i narendanu koru pomorandže, pa sve dobro izmešajte.

3. Slaganje pite:

Polovinu ohlađenog testa izrendajte na dno podmazanog kalupa. Preko toga ravnomerno rasporedite fil od sira. Zatim izrendajte i drugu polovinu testa preko fila.

4. Pečenje:

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 40–45 minuta, dok pita ne dobije lepu zlatno-smeđu boju.

5. Hlađenje i serviranje:

Ostavite pitu da se potpuno ohladi pre sečenja. Po želji pospite šećerom u prahu.

Savet

Za još intenzivniji ukus, u fil možete dodati i malo soka od pomorandže ili komadiće čokolade.

Uživajte!