ČOKOLADNA RENDANA PITA: Jednostavan desert bogatog ukusa
Za sve ljubitelje čokolade i kremastih poslastica, ova pita od rendanog testa predstavlja pravi užitak. Priprema se brzo i lako, bez razvlačenja kora, a kombinacija mekog čokoladnog testa i nežnog fila od sira sa blagom notom pomorandže podseća na najfiniji čizkejk.
Sastojci
- 300 gr brašna
- 30 gr kakaoa
- 5 gr praška za pecivo
- 100 gr šećera
- 130 gr putera
- 1 jaje
- 60 gr pavlake
Za fil od sira:
- 700 gr sira od kiselog mleka
- 3 jaja
- 150 gr šećera
- 200 gr pavlake
- 20 gr skroba
- kora od 1 pomorandže
Priprema
1. Priprema testa:
U činiji pomešajte brašno, kakao i prašak za pecivo. Dodajte šećer i puter isečen na kockice, pa sve izmrvite prstima dok ne dobijete mrvičastu strukturu. Zatim dodajte jaje i pavlaku i zamesite testo. Podelite ga na dva dela, umotajte i stavite u zamrzivač oko 30 minuta.
2. Priprema fila:
Umutite sir, jaja, šećer i pavlaku dok ne dobijete glatku masu. Dodajte skrob i narendanu koru pomorandže, pa sve dobro izmešajte.
3. Slaganje pite:
Polovinu ohlađenog testa izrendajte na dno podmazanog kalupa. Preko toga ravnomerno rasporedite fil od sira. Zatim izrendajte i drugu polovinu testa preko fila.
4. Pečenje:
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 40–45 minuta, dok pita ne dobije lepu zlatno-smeđu boju.
5. Hlađenje i serviranje:
Ostavite pitu da se potpuno ohladi pre sečenja. Po želji pospite šećerom u prahu.
Savet
Za još intenzivniji ukus, u fil možete dodati i malo soka od pomorandže ili komadiće čokolade.
Uživajte!
