Torte i kolači

ČOKOLADNA RENDANA PITA: Jednostavan desert bogatog ukusa

Milena Tomasevic

24. 03. 2026. u 08:00

Za sve ljubitelje čokolade i kremastih poslastica, ova pita od rendanog testa predstavlja pravi užitak. Priprema se brzo i lako, bez razvlačenja kora, a kombinacija mekog čokoladnog testa i nežnog fila od sira sa blagom notom pomorandže podseća na najfiniji čizkejk.

ЧОКОЛАДНА РЕНДАНА ПИТА: Једноставан десерт богатог укуса

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:
  • 300 gr brašna
  • 30 gr kakaoa
  • 5 gr praška za pecivo
  • 100 gr šećera
  • 130 gr putera
  • 1 jaje
  • 60 gr pavlake

Za fil od sira:

  • 700 gr sira od kiselog mleka
  • 3 jaja
  • 150 gr šećera
  • 200 gr pavlake
  • 20 gr skroba
  • kora od 1 pomorandže

Priprema
1. Priprema testa:

U činiji pomešajte brašno, kakao i prašak za pecivo. Dodajte šećer i puter isečen na kockice, pa sve izmrvite prstima dok ne dobijete mrvičastu strukturu. Zatim dodajte jaje i pavlaku i zamesite testo. Podelite ga na dva dela, umotajte i stavite u zamrzivač oko 30 minuta.

2. Priprema fila:

Umutite sir, jaja, šećer i pavlaku dok ne dobijete glatku masu. Dodajte skrob i narendanu koru pomorandže, pa sve dobro izmešajte.

3. Slaganje pite:

Polovinu ohlađenog testa izrendajte na dno podmazanog kalupa. Preko toga ravnomerno rasporedite fil od sira. Zatim izrendajte i drugu polovinu testa preko fila.

4. Pečenje:

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 40–45 minuta, dok pita ne dobije lepu zlatno-smeđu boju.

5. Hlađenje i serviranje:

Ostavite pitu da se potpuno ohladi pre sečenja. Po želji pospite šećerom u prahu.

Savet

Za još intenzivniji ukus, u fil možete dodati i malo soka od pomorandže ili komadiće čokolade.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA U NEVERICI: Evo šta su Srpkinje uradile u Dubrovniku

