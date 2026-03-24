SKANDAL NAD SKANDALIMA: Ustaše drže Draška Stanivukovića u pritvoru!
GRADONAČELNIK Banjaluke Draško Stanivuković zadržan je noćas na granici sa Hrvatskom prilikom povratka iz Budimpešte i priveden je.
Naime, kako prenose BiH mediji, Stanivuković će tokom dana biti izveden pred sudiju, a njega je nakon višečasovnog zadržavanja na grničnom prelazu privela hrvatska policija.
Stanivukoviću je oduzet tečefon i lični dokumenti, a svi njegovi saradnici su ispraćenoi nazad u Republiku Srpsku.
Draško Stanivuković trenutno je sam na graničnom prelazu Stara Gradiška u Hrvatskoj.
U ovom momentu niko ne zna šta je sa Stanivukovićem i koliko će ga ovde zadržati.
