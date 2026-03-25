DANAS UŽIVAJTE U LEPOM VREMENU: RHMZ najavio velike promene, sneg i kiša stižu u Srbiju

U SRBIJI danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, jutro prohladno, a tokom dana relativno toplo.

Vreme u Srbiji

Promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a posle podne u brdsko-planinskim predelima moguća je retka pojava slabe i kratkotrajne kiše, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Pre podne slab promenljiv vetar, posle podne i umeren jugozapadni i južni.



Vreme u Beogradu

Najniža temperatura od 1 do 7 stepeni, a najviša od 15 do 20.

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, zapadni i jugozapadni , uveče jugoistočni.

Najniža temperatura od 4 do 7 stepeni, a najviša oko 19.

Vreme narednih dana

U četvrtak ujutro i pre podne naglo pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, a posle podne i uveče značajnija promena vremena - zahlađenje s kišom, na planinama sa snegom, prvo u zapadnoj polovini Srbije, gde se očekuje od 10 do 30 mm padavina za 12 h. Vetar će do kraja dana oslabiti i biti u skretanju na severozapadni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod i precizirao:

- U četvrtak ujutru i pre podne malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i relativno toplo uz naglo pojačanje južnog i jugoistočnog vetra (na jugu Banata i u planinskim predelima sa udarima olujne jačine). Posle podne i uveče značajna promena vremena – zahlađenje s kišom, na planinama sa snegom. Do kraja dana vetar će oslabiti i biti u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 10 stepeni, a najviša od 15 do 20 stepeni. Krajem dana u osetnijem padu. Udari vetra veći 17 m/s (na jugu Banata i u planinskim predelima jugozapadne Srbije) 80. Količina padavina veća od 20 litara po metru kvadratnom za 12 sati.

- Pretežno oblačno i osetno hladnije, povremeno s kišom, na planinama sa snegom uz stvaranje ili povećanje visine snežnog pokrivača. Krajem dana i u toku noći susnežica i sneg mogući su ponegde i u Vojvodini. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 7 stepeni, a najviša od 7 do 12, krajem dana u daljem padu. Očekuje se preko 20 litara padavina za 12 h.

Upozorenje JKP "Putevi Srbije"

Zbog upozorenja RHMZ-a za petak JKP "Putevi Srbije" upozoravaju sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer se očekuje oblačno i osetno hladnije vreme, u nižim predelima kiša, a na planinama sneg, preneo Kurir.

- Prema upozorenju RHMZ-a na području od Podrinja, preko zapadne Srbije, južnih delova Beograda, Šumadije i Pomoravlja do Borskog Južnobanatskog okruga, očekuje se od 25 do 40 milimetara kiše, lokalno je moguće i više, a u planinskim predelima od 15 do 30 santimetara snega - navodi se u upozorenju i dodaje da učesnici u saobraćaju treba da koriste zimske pneumatike i da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

