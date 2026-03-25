OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Hrvat razapeo Srbina usred Rusije

SAGA se nastavlja!

Naime, iako je period proveden na klupi moskovskog velikana ostao iza njega, Dejan Stanković, aktuelni strateg Crvene zvezde, i dalje je glavna tema sportskih krugova u Rusiji. Napadi na srpskog stručnjaka ne prestaju, a najnovije kritike stižu iz kuhinje čoveka koji odlično poznaje prilike u moskovskom klubu – Vladimira Sliškovića.

Hrvat, sin legendarnog Bake Sliškovića, podigao je prašinu svojim gostovanjem na Jutjub kanalu "Spartak šou". On je direktno optužio Stankovića da je bukvalno "ugušio" potencijal napadača Levija Garsije, koristeći ga na pozicijama koje mu nikako ne odgovaraju.

Prema Sliškovićevim rečima, Garsija je doveden sa jasnom namerom – da bude klasična "devetka" i udarna igla ekipe. Međutim, Stankovićeva vizija je bila drugačija:

- Koliko ja znam, kod Stankovića je igrao svuda osim na toj poziciji. Ako je već kupljen kao špic, onda treba tu i da igra. Po mom mišljenju, on je igrač isključivo za tu ulogu.

Slišković je detaljno objasnio kako takve odluke trenera utiču na psihu fudbalera. Kada igrač ne nastupa na svojoj prirodnoj poziciji, golovi izostaju, a sa njima i samopouzdanje.

- Tada više ne možeš da pružiš maksimum, a onda ni na utakmici ne uspevaš da pokažeš ono što zaista možeš“, zaključio je Slišković, ostavljajući javnost u nedoumici zašto je Stanković toliko eksperimentisao sa jednim od najskupljih pojačanja.

Ove teške reči dolaze u trenutku kada se činilo da su se strasti smirile, ali očigledno je da u Moskvi mnogi i dalje traže krivca za rezultate koji nisu bili u skladu sa očekivanjima. Dok se u Srbiji Stanković slavi kao uspešan trener, u Rusiji se svaki njegov potez i dalje stavlja pod mikroskop, često uz dozu oštrine koja prelazi granice čisto sportske analize.

Ostaje da se vidi da li će Dejan Stanković imati potrebe da odgovori na ove prozivke ili će, kao i do sada, pustiti da rezultati na terenu govore umesto njega.