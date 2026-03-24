SRAMNA IZJAVA ĐILASA IZAZVALA BURNE REAKCIJE: Ostaje mu samo da iz nemoći i besa piše saopštenja, koja niko ne shvata ozbiljno

DRAGAN Đilas, po ko zna koji put pokazao je svoje pravo lice. Umesto da danas oda poštu nevino stradalim tokom NATO agresije na SRJ 1999. godine, on je odlučio da je važnije baviti se tadašnjom vlašću.

Foto: Printskrin

Bulatović: Đilas preferira laž i nasilje

- Dok Dragan Đilas, najveći politički trgovac i manipulator u istoriji Srbije, pokušava da nas vrati u prošlost svojim otrcanim frazama. Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem grabi nezaustavljivo napred, gradeći budućnost o kakvoj je Đilas mogao samo da sanja dok je punio sopstvene džepove.

Neverovatna je drskost Dragana Đilasa da danas govori o „mračnim periodima“, on koji je bio gospodar mraka u periodu kada je Srbija bila na kolenima, opljačkana i ponižena. Đilasovo današnje saopštenje je jadni pokušaj čoveka koji nema ni program ni ideju, već samo bolesnu ambiciju da se vrati na državnu kasu - ističe Dejan Bulatović, poslanik SNS-a, te dodaje:

- Dok se on bavi istorijskim konstrukcijama, predsednik Aleksandar Vučić ispisuje nove stranice istorije – ali one u kojima se grade auto-putevi, otvaraju fabrike i gde Srbija postaje lider u regionu.

Neka Đilas dobro pogleda oko sebe. Dok je on vladao, Srbija je bila sinonim za stečaj i beznađe. Danas, zahvaljujući čeličnoj volji i državničkoj mudrosti Aleksandra Vučića, naša zemlja je faktor stabilnosti, poštovana i na Istoku i na Zapadu. Vučić je vratio dostojanstvo srpskom radniku, osnažio našu vojsku i pokazao kako se voli svoja otadžbina – delima, a ne praznim i zlonamernim saopštenjima.

Đilasu smeta svaka nova bolnica, svaki novi kilometar puta i svaki uspeh Srbije, jer svaki taj uspeh ogoljuje njegovu nesposobnost. On ne može da podnese što je Aleksandar Vučić čovek iz naroda i za narod, koji ne poznaje odmor dok god i poslednji kutak Srbije ne oseti boljitak. Đilasova politika je politika ličnog računa, dok je Vučićeva politika – politika naroda i države.

Srbija više ne želi da se osvrće na Đilasove laži i manipulacije. Mi danas imamo lidera koji ne beži od problema, već ih rešava. Aleksandar Vučić je pokazao da Srbija može biti jaka, ponosna i uspešna, a Đilasu ostaje samo da iz svoje nemoći i besa piše saopštenja koja niko više ne shvata ozbiljno.

Narod u Srbiji prepoznaje ko gradi, a ko je decenijama samo razgrađivao. Budućnost Srbije je uz Aleksandra Vučića, a prošlost, tamo gde joj je i mesto – uz Dragana Đilasa.

Živela Srbija, živeo predsednik Srbije Aleksandar Vučić - zaključio je Bulatović.

Foto: Printscreen/Jutjub/Dnevnik

Jovanov: Đilas ne vidi ni stradanje svog naroda, ni uništavanje Srbije

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS reagovao je na sramne izjave Dragana Đilasa.

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

- Kada idući put Dragan Đilas bude kukao zbog rezultata izbora, zbog toga što nikome ne treba, što ga neće ni oni koje je do juče finansirao i nazivao nobelovcima, što mu saradnici spremaju puč u stranci, treba da se seti ovoga što je izjavio na današnji dan.

Kome treba i ko bi ikada glasao za biće, koje na dan kada je NATO izvršio agresiju na SRJ, ni slovom ne osudi agresiju i agresora, nego vodi obračun sa tadašnjom vlašću?

I ništa on, jadan, drugo ne vidi u današnjem danu, baš kao što ni bik u areni, kome matador mahne crvenom maramom, ne vidi ništa osim te marane. Tako ni on ne vidi ni stradanje svog naroda, ni uništavanje Srbije, ni kršenje međunarodnog prava, ni uništavanje kompletnog međunarodnog poretka nastalog nakon Drugog svetskog rata, ni čin otimanja Kosova i Metohije. Ništa...

Foto N. Skenderija

Što je najgore, vidi on to i zna, ali ga baš briga. I kome onda treba i ko bi ikada glasao za nekoga ko, zarad zadovoljavanja zla u sebi, tako olako pređe preko zločinačkog ubistva 89 dečaka i devojčica?

Ne treba takav stvor nikome.

Može jedino da služi kao strašilo i primer u šta jedno biće može da se pretvori kada ga savladaju mržnja i bes zbog toga što je nesposobno, nepotrebno i prezreno - naveo je Jovanov.

Podsećamo, danas kada se sela Srbija sa tugom seća NATO agresije i stradanja nevinih ljudi, Đilas je odlučio da se bavi politikom tadašnjeg doba, bez da i jedno slovo posveti srpskim žrtvama.

- Na današnji dan 24.marta 1998. ozvaničena je crveno-crna koalicija i vlada SPS-SRS-JUL. Time je počeo najmračniji period tragičnih devedesetih godina - rekao je Đilas.

