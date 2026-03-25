SPREMAJU MUNICIJU, A SRBE OPTUŽUJU ZA VOJNU PRETNJU: Kurtijev ministar najavio otvaranje fabrike sa Turskom

LAŽNA država Kosovo u decembru će početi sa proizvodnjom municije po NATO standardu, najavio je juče tzv. ministar odbrane privremenih institucija samouprave u Prištini Ejup Maćedonci.

Posle nabavke ofanzivnog naoružanja - samohodnih haubica, dronova, američkih helikoptera "blek hok", ovo je još direktnija otvorena pretnja našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji, ali i čitavoj Srbiji.

- Već smo preduzeli početne korake u razvoju odbrambene industrije. Krajem ove godine, u decembru, imaćemo proizvodnju prve municije ikada proizvedene na Kosovu - kalibra 7,62 i 5,56 milimetara. To se odnosi na fabriku municije, gde imamo plan razvoja i obavezu turske strane, od tamošnje državne fabrike za proizvodnju municije, da realizujemo prvu proizvodnju u decembru - rekao je Maćedonci za TV 1.

Prema njegovim rečima, to su dve vrste metka koje se najčešće koriste u vojskama zemalja NATO, kalibar 5,56 milimetara je standard za pojedinačne puške, dok je 7,62 milimetra "standard za timsko oružje vojnih jedinica".

Maćedonci se, u veličanju sopstvene uloge u "dostignuću epskih razmera", toliko zaneo da je rekao da će tzv. Kosovo "biti među prvima na Balkanu koji će proizvoditi tu vrstu municije po NATO standardima, jačajući svoje odbrambene i bezbednosne kapacitete". To, naravno, nije istina, jer naše "Zastava oružje" već više od 20 godina proizvodi naoružanje u NATO kalibru 5,56x45 milimetara, kao i odgovarajuću municiju.

Priština intenzivno nabavlja ofanzivno naoružanje

A, onda je, po ustaljenoj matrici svog mentora Aljbina Kurtija, osuo "drvlje i kamenje" po Beogradu, tražeći u nama izgovore za direktno kršenje Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN kojom je utvrđeno da je Kfor jedina legalna vojna formacija na području južne srpske pokrajine. Dakle, niti je on pravi ministar odbrane, niti Priština sme imati vojsku, a kamoli sopstvenu proizvodnju municije. Naravno, Kurti i njegovi pajtaši, zahvaljujući moćnim zapadnim sponzorima, pre svih SAD i Turskoj, ozbiljno se naoružavaju i time ugrožavaju Srbe, ali ostaje činjenica da je to sve - nelegalno.

Kurtijev pulen je, tako, izjavio da su "vežbe koje je Srbija sprovela prošle sedmice blizu (tzv.) Kosova ozbiljna pretnja bezbednosti". Takve aktivnosti su, kaže Maćedonci, zabrinjavajuće, posebno kada su povezane sa politikom koja, kako tvrdi, ima "hegemonističke tendencije prema susedima":

- Vežbe, posebno kada ih sprovodi vojska koju podržava agresivna politika, svakako su preteće - rekao je Maćedonci. - Vojska je instrument politike i kada ta politika sadrži hegemonističke elemente, svaka takva aktivnost predstavlja državni pritisak i ucenu protiv druge zemlje. Izvedene su blizu granice sa Kosovom, iako Srbija ima mnogo drugih poligona gde može da izvodi vežbe bez provociranja suseda. Sam izbor područja čini ovu vežbu pretećom za Kosovo, region i međunarodnu zajednicu.