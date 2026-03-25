TRAMP NUDI IRANU PLAN ZA KRAJ RATA: Ovih 15 tačaka je na stolu

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa prenela je Iranu 15 uslova za okončanje tekućeg rata, javlja izraelski Kanal 12.

U izveštaju se navodi da uslovi, izgleda, pokrivaju sve ratne ciljeve Sjedinjenih Država i Izraela.

Ipak, Kanal 12 navodi da je Jerusalim zabrinut da Donald Tramp i njegov tim žele brzo da insistiraju na "okvirnom sporazumu, sporazumu u principu“ sa Iranom, umesto da insistiraju na tim zahtevima kao uslovu za prekid rata.

Prema tri izvora upoznata sa detaljima, glavni predsednikovi pomoćnici, Džared Kušner i Stiv Vitkof, oblikovali su proces koji uključuje "proglašenje jednomesečnog perioda prekida vatre, tokom kojeg bi strane pregovarale o sporazumu od 15 tačaka“, slično prethodnim sporazumima koje je postigla Trampova administracija sa Hamasom u Gazi i sa Libanom.

Tramp je juče izjavio da je postigao oko 15 tačaka dogovora o potencijalnom sporazumu u indirektnim pregovorima sa ključnom figurom u Iranu.

"Scenario brzog, dvosmislenog sporazuma u ​​principu daje izraelskim političkim i bezbednosnim liderima nesane noći", navodi se u izveštaju, jer rizikuje situaciju u kojoj bi Iranci u suštini izašli sa prednošću, a sukob bi se završio pre nego što se dogovore precizni uslovi.

Američki zahtevi Iranu:

1. Iran mora da demontira svoje postojeće nuklearne kapacitete.

2. Iran se mora obavezati da nikada neće težiti nuklearnom oružju.

3. Na iranskoj teritoriji neće biti obogaćivanja uranijuma.

4. Iran mora u bliskoj budućnosti predati Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju svoje zalihe od oko 450 kilograma uranijuma obogaćenog na 60 procenata, u roku koji će biti dogovoren.

5. Nuklearna postrojenja u Natanzu, Isfahanu i Fordu moraju biti demontirana.

6. MAAE, nuklearni nadzorni organ UN, mora dobiti potpun pristup, transparentnost i nadzor unutar Irana.

7. Iran mora da napusti svoju regionalnu „paradigmu“ posrednika.

8. Iran mora prestati sa finansiranjem, usmeravanjem i naoružavanjem svojih regionalnih posrednika.

9. Ormuski moreuz mora ostati otvoren i funkcionisati kao slobodan pomorski koridor.

10. Iranski raketni program mora biti ograničen i po dometu i po količini, a konkretni pragovi će biti određeni u kasnijoj fazi.

11. Bilo kakva buduća upotreba raketa bila bi ograničena na samoodbranu.

Zauzvrat, Iran bi imao sledeće koristi:

12. Iran bi dobio potpuno ukidanje sankcija koje je uvela međunarodna zajednica.

13. SAD bi pomogle Iranu u unapređenju njegovog civilnog nuklearnog programa, uključujući proizvodnju električne energije u nuklearnoj elektrani Bušer.

14. Takozvani mehanizam „povratka“, koji omogućava automatsko ponovno uvođenje sankcija ako Iran ne postupi u skladu sa njima, bio bi ukinut.