NIKOLA KALINIĆ NAKON BOLNOG PORAZA ZVEZDE - Najavio veliko pojačanje u timu "Strašan igrač"

21. 03. 2026. u 08:53

KOŠARKAŠI Crvene zvezde nisu pobedili Panatinaikos u 32. kolu Evrolige, uprkos tome što su imali prednost od 12 poena oni su na kraju poraženi 82:74. Nakon susreta oglasio se i Nikola Kalinić.

Reprezentativac Srbije je objasnio posle duela šta se dogodilo.

- Podigli su agresivnost, a mi nismo dobro regovali. Pogodili su teške šuteve, a Panatinaikos je pokazao zašto je bio šampion Evrope pre dve godine i zašto imaju takav tim. Šteta za propuštenu priliku i idemo dalje.

- Pokazali su Nan i Hejs-Dejvis zašto su takva imena. Igrali su sjajno, a prvenstvo Nan koji je pogodio zaista teške šuteve. Opet, mi smo mogli da odigramo pametnije u napadu. Požurili smo, izgubili neke lopte - rekao je Kalinić za "Meridian sport". 

Govorio je i o povratku Hasijela Rivera, koji je najavio da će biti bitan igrač u nastavku sezone. 

- On je strašan igrač. Znam koliko je teško igrati protiv njega iz vremena dok je bio u Španiji. Mnogo će nam značiti, što je pokazao danas gde je izbacio Lesora iz utakmice. Značiće nam u rotaciji, nadam se da će podići formu i drago mi je da je sa nama - istakao je Kalinić.

Vremena za odmor nema jer već u nedelju, 22. marta, crveno-bele čeka večiti derbi protiv Partizana u ABA ligi. Taj duel je na programu od 20.30 u Areni, a igra se pred navijačima Crvene zvezde.

