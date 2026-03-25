BRAVO SRPSKA POLICIJO! Kurtijevi mediji u očaju zbog hapšenja albanskih provokatora (FOTO/VIDEO)

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su juče na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

Ova vest nije preterano obradovala Aljbina Kurtija i njegove medije.

Kako se može videti po naslovima, Kurtijevi mediji su u očaju.

Podsećamo, sumnja se da je A. S. juče, na dan obeležavanja početka NATO agresije, na svom nalogu na društvenoj mreži Fejsbuk javno objavio video zapis na kojem se nalazi u automobilu “audi” u društvu ostalih osumnjičenih, u vožnji na auto-putu kroz Srbiju, i na neprimeren način pokazivali su simbole „Velike Albanije”, kao i verbalno, u negativnom kontekstu pominjali Republiku Srbiju, uz neprimerene reči.

