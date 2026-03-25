SRAMOTNO DA SRAMOTNIJE NE MOŽE BITI: Novinarka Danica Vučenić opravdava NATO agresiju, a evo šta kaže za žrtve
NOVINARKA Danica Vučenić u svojoj emisiji, bez trunke sramote, opravdala je NATO agresiju na našu zemlju koju je označila kao onu koja stalno igra ulogu žrtve pa se osvrnula na nevino pobijene tokom ovog zločinačkog čina.
- I Milošević je imao tu retoriku, pre neko veče sam citirala baš jedan njegov govor, ono "svi su se urotili protiv nas", "mi smo žrtve" i tako dalje, a sa druge strane, bombardovanje se vidi kao najveća agresija na zemlju žrtvu kroz govore i Vučića i Dačića i tako dalje, a da nikada do danas nismo popisali žrtve tog bombardovanja i da se manipuliše ciframa koje su zapravo netačne - rekla je ona u emisiji.
Pored toga, onaj je iznela i svoj stav zašto je došlo do bombardovanja.
- Pre 27 godina Milošević je rekao "ne", bio je protiv Zapada i mi smo zbog njegovih odluka kažnjeni bombama - rekla je Vučenić.
