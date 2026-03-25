NOVINAR PITANJEM NASMEJAO JOKIĆA! Odgovor Srbina je hit! (VIDEO)
Nagetsi predvođeni najboljim košarkašem sveta upisali novu pobedu.
Slavili su košarkaši Denvera prethodne noći u Arizoni protiv Finiks Sansa rezultatom 125:123, a srpski centar bio je najefikasniji akter na parketu.
Somborac je upisao novi tripl-dabl, peti najbrži u istoriji NBA lige, pošto je za 18 minuta ubacio čak 23 poena i po 17 skokova i dodavanja.
Ono što ga, međutim, izdvaja, jeste da je njegov koš na kraju odlučio pobednika i bacio navijače "grumenja" u trans.
Posle novog uspeha, srpski reprezentativac je dao svoje viđenje utakmice:
- Da, mislim da smo sve vreme kontrolisali meč, vodili smo jednom i drugi put, pa su se opet vratili i onda borili se do kraja. Nije trebalo da gubimo loptu i da im damo nadu, ali desilo se, pogađali smo na kraju bitne šuteve i pobedili. - rekao je Jokić.
Priznaje da konstantno uči od timskih saigrača:
- Uvek učite, uvek, situacije, drugačiji mečevi, drugo vreme. Uvek se uči, drago mi je što smo reagovali danas dobro i nadam se da ćemo igrati i nadalje ovako.
Novinar se na kraju osvrnuo na učinak "Džokera" i 193. tripl-dabl u karijeri.
- Bio je takav meč, pogađali smo mnogo šuteva u prvom poluvremenu, momci su bili na pravim mestima, pronalazio sam ih samo, samo se desilo. - dodaje Srbin.
Usledila je na posletku konstatacija novinara da se često dešavaju ovakve stvari, da bi centar završio u svom stilu.
- Hvala - nasmejano je odgovorio Nikola Jokić.
