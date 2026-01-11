GDE JE NESTAO NIKOLA JOVIĆ? Užasan Majami ponižen od Indijane
Košarkaši Indijana pejsersa pobedili su Majami hit 123:99 u utakmici regularnog dela sezone NBA lige.
Pejsersi su ostvarili drugu uzastopnu pobedu, retkost za tim iz Indijanapolisa ove sezone, a do trijumfa su stigli bez većih problema.
Indijana je u većem delu meča imala i dvocifrenu prednost.
Domaća ekipa je već u prvoj četvrtini serijama 12:2 i 9:0 stekla ubedljivu prednost - 28:12, a Majami je u drugu deonicu ušao sa minusom od 18 poena.
Iako su gosti početkom drugog poluvremena pripretili i prišli na 61:54, Pejsersi su uzvratili serijom 21:6 i već krajem treće četvrtine rešili pitanje pobednika 97:68.
Domaći tim je postigao 17 trojki, samo jednu manje od sezonskog rekorda. Endru Nembard bio je najraspoloženiji sa 29 poena i devet asistencija, uz četiri pogotka za tri poena, koliko mu je i najbolji učinak ove sezone.
Sa klupe se istakao Majka Poter sa 14 poena i četiri trojke, dok je Džaras Voker dodao 13 poena. Aron Nesmit je pre ranog izlaska zabeležio 12 poena i devet skokova.
Tajler Hiro je za ekipu Majamija postigao je 21 poen, uz sedam skokova i četiri asistencije, Džejmi Hakez dodao je 16, dok je Bem Adebajo upisao 13 poena i devet skokova.
Srrpski reprezentativac Nikola Jović je posle niza dobrih mečeva ubacio tek četiri poena uz loše procente iz igre (1-6).
Na parketu je proveo nešto više od 16 minuta.
Rezultati NBA mečeva:
Indijana pejsers - Majami hit 123:99
Detroit pistons - Los Anđeles klipers 92:98
Boston seltiks - San Antonio spars 95:100
Čikago buls - Dalas maveriks 125:107
Juta džez - Šarlot hornets 95:150
