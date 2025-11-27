KAKAV OBRT! Željko Obradović ostaje trener Partizana! Uprava crno-belih odbila da prihvati ostavku!

Burno je u KK Partizan, a "grobari" su s nestrpljenjem čekaju najnovije vesti iz crno-belog tabora. I, one su prilično šokantne. Ali, i za mnoge navijače - radosne.

M. Vukadinović

Podsetimo, kako je sredu javio "Mocart sport", nakon serije loših rezultata Željko Obradović podneo je ostavku na mesto trenera Partizana.

Ali, to nije značilo da će do promene i doći.

Naime, činjenica jeste da su crno-beli izgubili sedam od osam evroligaških utakmica i, po svoj prilici, trofejni trener je rešio da je "dosta", ali...

Kako prenosi pomenuti portal, Obradović jeste podneo ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana, ali je danas uprava kluba jednoglasno odbila da je prihvati!

Najnovije vesti iz KK Partizan! HITNO SAOPŠTENjE KK PARTIZAN: Evo šta je odlučila uprava i šta je ponuđeno Željku Obradoviću!

Sada je lopta u "Obradovićevom dvorištu", jer on jeste podneo "neopozivu ostavku", ali najnoviji potez čelnih ljudi crno-belih dovode ga do toga - da ugovor nije raskinut...

Podsetimo, takmičarski, crno-beli stoje očajno u elitnom društvu - tek su 18. u konkurenciji 20 klubova Evrolige, sa učinkom 4-9, od čega su lošiji samo Makabi i Asvel, koji imaju po pobedu manje. Primera radi, vodeći Hapoel ima 9-4.

U ABA ligi, Partizan je treći u svojoj grupi, sa učinkom 5-1, pa su trenutno više bodova od njega osvojili Dubai (maksimalnih 14, sa 7-0), i Kluž sa 12 (učinak 5-2).

Sa druge strane, ne samo da ne postoji trofejniji evroligaški trener od Obradovića, već je u pitanju čovek koji je i "birao" ovakav tim, koji je sa njim radio, koji u njemu vidi mogućnost za mnogo više, a kroz svoju bogatu karijeru - pokazao je i da zna da "izgura" svoje vizije do trofeja. Strpljenje je, međutim, faktor koji neki imaju, a neki nemaju. A tu je i čuveno pitanje "Šta ako (buđenje ekipe) bude kasno?".

Sve lađe, naravno, nisu potonule. U Evroligi je Partizan na devet poraza, a prošle godine je Crvena zvezda sa 16 izgubljenih mečeva ušla u plej-in. Crno-beli su ih imali dva više. Međutim, bolnije i mnogo važnije od samih konačnih rezultata utakmica jeste kako se tim ponaša, kako ekipa "diše" kad joj ide i kad joj ne ide, a Obradovićev sadašnji Partizan na momente (i to ne retke) deluje kao da ne postoji na terenu. Rivali daju po 15 poena u nizu, po 20... A to nije svojstveno ni elitnim ekipama, ni samom renomeu čuvenog trenera.

Na kraju, svoju konačnu reč dala je uprava - ali završni potez, ipak, ima sam Željko Obradović.

A kako god da "prelomi", pred KK Partizan su burni dani.

