ŽESTOKA KAZNA ZA DŽEJMSA: Košarkaš Monaka suspendovan na tri utakmice

ČELNICI francuske košarkaške lige nisu imali milosti prema zvezdi Monaka Majku Džejmsu zbog incedenta na utakmici sa Le Manom.

Američki plejmejker je u tom duelu žestoko nasrnuo na sudije, igrači su ga sklonili, a sad je zaradio kaznu od tri utakmice suspenzije u tamošnjem šampionatu.

Nakon odluke disciplinske komisije, Džejmsa, na terenu nećemo gledati sve do 21. decembra kad Kneževi igraju sa Nanterom.

On će tako propustiti utakmice sa Burgom, Dižonom i Stazburom. U tom periodu je i duel u Kupu Francuske sa Parizom.

Monako je trenutno prvi u LNB ligi sa učinkom 7-1.

Mike James received punishment for his actions in the last French League game



