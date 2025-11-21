ŽESTOKA KAZNA ZA DŽEJMSA: Košarkaš Monaka suspendovan na tri utakmice
ČELNICI francuske košarkaške lige nisu imali milosti prema zvezdi Monaka Majku Džejmsu zbog incedenta na utakmici sa Le Manom.
Američki plejmejker je u tom duelu žestoko nasrnuo na sudije, igrači su ga sklonili, a sad je zaradio kaznu od tri utakmice suspenzije u tamošnjem šampionatu.
Nakon odluke disciplinske komisije, Džejmsa, na terenu nećemo gledati sve do 21. decembra kad Kneževi igraju sa Nanterom.
On će tako propustiti utakmice sa Burgom, Dižonom i Stazburom. U tom periodu je i duel u Kupu Francuske sa Parizom.
Monako je trenutno prvi u LNB ligi sa učinkom 7-1.
