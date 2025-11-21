Košarka

ŽESTOKA KAZNA ZA DŽEJMSA: Košarkaš Monaka suspendovan na tri utakmice

Časlav Vuković

21. 11. 2025. u 20:17

ČELNICI francuske košarkaške lige nisu imali milosti prema zvezdi Monaka Majku Džejmsu zbog incedenta na utakmici sa Le Manom.

ЖЕСТОКА КАЗНА ЗА ЏЕЈМСА: Кошаркаш Монака суспендован на три утакмице

FOTO: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Američki plejmejker je u tom duelu žestoko nasrnuo na sudije, igrači su ga sklonili, a sad je zaradio kaznu od tri utakmice suspenzije u tamošnjem šampionatu.

Nakon odluke disciplinske komisije, Džejmsa, na terenu nećemo gledati sve do 21. decembra kad Kneževi igraju sa Nanterom.

On će tako propustiti utakmice sa Burgom, Dižonom i Stazburom. U tom periodu je i duel u Kupu Francuske sa Parizom.

Monako je trenutno prvi u LNB ligi sa učinkom 7-1.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINJA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)

RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)