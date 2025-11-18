ZVEZDA SE OVOME UOPŠTE NIJE NADALA: Kakav odgovor ABA lige crveno-belima!

CRVENA zvezda je nezadovoljna suđenjem na utakmici protiv Cedevita Olimpije uputila žalbu ABA lige. Od čelnika regionalnog takmičenja stigao je odogovor kojem se crveno-beli nisu nadali.

Foto: Aba liga/ Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Naime, iz tabora kluba iz Beograda su smatrali da je Kodi Miler-Mekintajer pogodio šut za tri poena što bi utakmicu odvelo u produžetak. Sudije su prvobitno pokazali da je to bio pokušaj van linije 6,75.

Ipak, nakon dužeg gledanja snimka preinačili su odluku i pokazali da je šut bio za dva poena.

Zvezda nije bila zadovoljna odlukom arbitara, pa je reagovala smatrajući da je tom prilikom oštećena.

Saopštenje ABA lige prenosimo u celosti:

- Pri kraju utakmice igrač sa brojem 0 Miler-Mekintajer iz Crvene zvezde je imao pokušaj za tri poena. Lopta je prošla kroz obruč u trenutku kada je na satu pokazivalo 0,7 sekudni do kraja. Nakon pregledanja snimka, sudije su utvrdile da postoji očigledan dokaz da je igrač pogodio za dva i da je ostao sekund do kraja. Sudije su ispravno primenile protokol i donele ispravnu odluku - stoji u saopštenju ABA lige.

Podsetimo, Cedevita Olimpija je pobedila Crvenu zvezdu sa 87:86.

