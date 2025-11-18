Košarka

ZVEZDA SE OVOME UOPŠTE NIJE NADALA: Kakav odgovor ABA lige crveno-belima!

Časlav Vuković

18. 11. 2025. u 13:55

CRVENA zvezda je nezadovoljna suđenjem na utakmici protiv Cedevita Olimpije uputila žalbu ABA lige. Od čelnika regionalnog takmičenja stigao je odogovor kojem se crveno-beli nisu nadali.

ЗВЕЗДА СЕ ОВОМЕ УОПШТЕ НИЈЕ НАДАЛА: Какав одговор АБА лиге црвено-белима!

Foto: Aba liga/ Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Naime, iz tabora kluba iz Beograda su smatrali da je Kodi Miler-Mekintajer pogodio šut za tri poena što bi utakmicu odvelo u produžetak. Sudije su prvobitno pokazali da je to bio pokušaj van linije 6,75.

Ipak, nakon dužeg gledanja snimka preinačili su odluku i pokazali da je šut bio za dva poena. 

Zvezda nije bila zadovoljna odlukom arbitara, pa je reagovala smatrajući da je tom prilikom oštećena.

Saopštenje ABA lige prenosimo u celosti:

- Pri kraju utakmice igrač sa brojem 0 Miler-Mekintajer iz Crvene zvezde je imao pokušaj za tri poena. Lopta je prošla kroz obruč u trenutku kada je na satu pokazivalo 0,7 sekudni do kraja. Nakon pregledanja snimka, sudije su utvrdile da postoji očigledan dokaz da je igrač pogodio za dva i da je ostao sekund do kraja. Sudije su ispravno primenile protokol i donele ispravnu odluku - stoji u saopštenju ABA lige.

Podsetimo, Cedevita Olimpija je pobedila Crvenu zvezdu sa 87:86

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce do najboljeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 19

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSI OTKRILI: Nije zbog rezultata! Evo zašto je Dejan Stanković dobio otkaz u Spartaku iz Moskve

RUSI OTKRILI: Nije zbog rezultata! Evo zašto je Dejan Stanković dobio otkaz u Spartaku iz Moskve