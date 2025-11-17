PUKO IM FILM! KK Crvena zvezda uradila ovo posle šok-poraza u ABA ligi! Neće više to da trpi!

Najnovije vesti iz KK Crvena zvezda su više nego zanimljive.

Foto: Aba liga/ Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Podsetimo, Cedevita Olimpija je savladala crveno-bele u 7. kolu regionalnog nadetanja, posle čega je klub sa Malog Kalemegdana imao saopštenje za javnost.

Košarkaški klub Crvena zvezda je, naime, saopštio večeras da je odmah posle utakmice regionalne ABA lige protiv Cedevita Olimpije uložio zvaničnu žalbu.

Pri rezultatu 87:84 za domaći tim, košarkaš Zvezde Kodi Miler-Mekintajer je u poslednjoj sekundi meča pogodio trojku za izjednačenje, ali su arbitri nakon gledanja snimka dosudili da je šut bio za dva poena, pa je pobeda pripala domaćinu.



"Žalba se odnosi, na krajnji rezultat utakmice, preimenovanje poslednje odluke sudijske trojke koju je predvodio sudija Hordov, kojom je prema našem mišljenju poništen regularan i prvobitno priznat pogodak za tri poena našeg igrača Milera-Mekintajera (čime su sudije direktno uticale na konačan ishod meča) kao i na celokupan sudijski kriterijum koji je bio izuzetno neujednačen i tokom čitavog meča na štetu Crvene zvezde", navodi se u saopštenju beogradskog kluba.

"Kao klub, jedan od vlasnika ove lige uvek ćemo se truditi da ABA liga dosegne više nivo, po gledanosti, prihodima, masovnosti, ali na prvom mestu regularnosti, uključujući i održavanje postojećeg kalendara takmičenja - bez obzira na činjenicu što smo bili svesni da ćemo meč u Ljubljani odigrati ponovo bez više od pola tima", dodaje se u saopštenju Zvezde.

Utakmicu u Ljubljani su sudili Tomislav Hordov, Josip Radojković i Marko Mustapić.

"Nažalost, igrači oba tima nisu bili u centru pažnje, već sudijska trojka koja je direktno skrojila ishod utakmice. To zbog svega gore navedenog o važnosti ove lige, nećemo dozvoliti i od komesara za suđenje Srđana Dožaia tražićemo odgovornost i kazne za one koji bi i dalje da rešavaju utakmice van terena - u ovom slučaju konkretno trojca Hordov, Radojković i Mustapić. U suprotnom, očekujemo i zahtevaćemo odgovornost i Srđana Dožaija koji je delegirao ove sudije koje su direktno odlučile ovu utakmicu u Ljubljani", zaključuje se u saopštenju Crvene zvezde.

Zvezdu u petak od 21 očekuje evroligaško gostovanje Valensiji, potom i u Beču novajliji u ABA ligi, a onda joj sledi "dupli program" u eliti - 26. novembra igra protiv Olimpijakosa kod kuće, a 5. decembra protiv Barselone.

Statistika, Cedevita Olimpija - Crvena zvezda ABA liga, 7. kolo Crvena zvezda - Cedevita Olimpija 87:86 (23:16, 25:28, 17:22, 22:20)

Ljubljana - Hala: Stožice; Gledalaca: 6.21; Sudije: Hordov, Radojković, Mustapić

Cedevita Olimpija: Stjuart 11, Gibson 18, Džirard, Radović 2, Nikolić 14p, 7as, 5sk, 3iz, Huindo 6, Blažič 10, Cerkvenik, Škara 10, Čugkaz 9, Daneu, Kenedi 7p, 5sk, 2as, 1bl

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer 14p, trojke 1/5, 2sk, 5as, 5 iz, Plavšić 15p, 7sk, 1as, 1uk, Miljenović 7p, trojke 1/1, 2as, 1uk, 1iz, Batler 9p, trojke 1/2, 2sk, 2as, 2iz, 1uk, Davidovac 6p, 1sk, 1as, 1bl, Kalinić 7p, 2as, 2uk, 2iz, Dobrić 2p, 4sk, Stojković nije igrao, Motiejunas 2p, 4sk, 2iz, Odželaj 18p, trojke 4/5, 3as, 2sk, 1iz, Dos Santos 6p, trojke 1/2, 1sk, 2as, 2uk, 2iz

