NOVI PORAZ ZVEZDE! Crveno-beli doživeli još jedan šok - i to na neverovatan način

Serija pobeda KK Crvena zvezda sada deluje kao davna prošlost.

Foto: Aba liga/ Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Osam trijumfa u nizu, uključujući sedam otkako je šef stručnog štaba postao Saša Obradović, bili su uvod u drugačiji period - tri uspeha i tri neuspeha. Drugi poraz u poslednja tri meča, a i drugi poraz u ABA ligi u poslednje tri utakmice, Zvezda je doživela - na gostovanju Cedevita Olimpiji.

Tim iz Ljubljane je savladao crveno-bele u 7. kolu regionalnog nadetanja, a rezultat je bio 87:86 i to posle neverovatne završnice i uzaludne radosti crveno-belih zbog trojke Kodija Milera-Mekintajera u poslednjoj sekundi - trojke koja to nije bila...



Da u hali Stožice neće sve ići glatko kako su se Obradović i njegovi saradnici, a i igrači, nadali, pokazali su već uvodni minuti. Jer, igra Beograđana bila je prilično rastrzana, za dva poena se dugo šutiralo ispod 40% uspešnosti, a rival je bio bolji i u skokovima, i u asistencijama, i u ukradenim lopti, i u poenima iz reketa (na momente i triput bolji, 12:4 na kraju prve deonice), a bio je, shodno tome, bolji i u poenima.

Pa opet, ekipa trenera Zvezdena Mitrovića nije uspevala da dođe do dvocifrene prednosti, i pored toga što je već u uvodnih devet minuta čak osam njenih igrača uspelo da se upiše u strelce, a i što su do poluvremena ostali bolji u šutu iz igre, skokovima, "krađama", a i poenima iz kontri.

Preko 6.000 gledalaca u ljubljanskoj dvorani (osim nekoliko stotina zvezdaša) uživalo je u dobrim potezima Gibsona i Čugkaza, pre svega, ali i Stjuarta i Hinda, koji su odlično "odmenili" Nikolića i Kenedija, koji su dobro "otvorili" meč. Sa druge strane, do velikog predaha u Zvezdi se istakao samo Odželaj, strelac 10 poena u uvodnom poluvremenu, dobro koristivši veću šansu usled odsustva povređenog Monekea. Plavšić mu se "naknadno" priključio, Miljenović posle odličnog starta (sedam poena u uvodnoj deonici) dugo ostao na tom učinku usled tri "brza" prekršaja, daleko iza po košgeterskom učinku ostali su i Batler, i Davidovac, i Jago koji je vrlo brzo smenjivao dobre i loše poteze.

Usled takvog odnosa snaga na parketu, Cedevita Olimpija je imala 55:48 u 22. minutu, kada se Odželaj ponovo pobrinuo da obraduje crveno-beli deo publike (trećom trojkom iz trećeg pokušaja). "Stegla" se tada i Zvezdina odbrana, proradili i kontranapadi, pa iako je gostima Nikolić ubacio šest poena u trećoj deonici, ona je privedena kraju uz minijature Plavšića i Jaga Dos Santosa, koji su uveli meč u neizvesnu završnicu.

Tako se odvijalo i početnih pet minuta četvrte četvrtine, a onda je krenuo "revolveraški obračun" bivšeg i sadašnjeg igrača Zvezde, Jake Blažiča i Džareda Batlera. Amerikanac se služio i lukavstvima ("izvukavši" vešto tri slobodna bacanja), dovevši ekipe do egala - 78:78 na tačno tri minuta do kraja.

Tada su usledile greške: Gibson bi pogodio samo jedno od dva bacanja, potom je Odželaj napravio prekršaj u napadu, a na drugoj strani terena to učinio i pomenuti Gibson, da bi Kenedi potom blokadom zaustavio Milera Mekintajera. Kako je na 111 sekundi do završetka Gibsonov prodor završen prodorom, Obradović je tražio tajmaut jer je njegov tim gubio sa tri razlike. Kako Dobrića čitavo drugo poluvreme nije bilo u igri, a do tog trenutka Odželaj sa distance šutirao 4/4, on je i probao da postigne novu trojku, ali...

Em je promašio, em je Aleksej Nikolić uhvatio loptu i, fauliran, pogodio oba penala, em je potom Kalinić napravio petu ličnu grešku - ofanzivnim prekršajem, čime je počelo da biva mnogo jasnije kome će pripasti oba boda sa ovog vrlo zanimljivog dvoboja. Naročito kada je dugogodišnji reprezentativac Srbije dobio tehničku grešku prilikom izlaska s parketa.

Šanse za preokret su još donekle i postojale posle trojke Kodija Milera Mekintajera i promašaja domaćih sa linije penala, no nerezonski faul Batlera na pola minuta do poslednjeg zvuka sirene, kada je isticalo vreme za napad Ljubljančana, olakšali su im posao. Ali, drama nije izostala. Štaviše...

Gibson, koji je do ovog meča šutirao 18/20 slobodna bacanja, na +2 je promašio prvi penal (i došao do očajnih 1/4 u tom trenutku), drugi je pogodio, pa je Obradovićev tajmaut poslužio kao poslednja nada crveno-belih da se spremi akcija za dalekometni pogodak. Produžetak je, međutim, izostao - Miler-Mekintajer jeste pogodio šut sa distance na 0,7 sekundi do kraja za 87:87 na semaforu, no sudije su potom pogledale snimak i ustanovile da je vrhom patike nagazio liniju koja razdvaja šut na dva odnosno tri poena.

Zvezdu u petak od 21 očekuje evroligaško gostovanje Valensiji, potom i u Beču novajliji u ABA ligi, a onda joj sledi "dupli program" u eliti - 26. novembra igra protiv Olimpijakosa kod kuće, a 5. decembra protiv Barselone.

Statistika, Cedevita Olimpija - Crvena zvezda ABA liga, 7. kolo Crvena zvezda - Cedevita Olimpija 87:86 (23:16, 25:28, 17:22, 22:20)

Ljubljana - Hala: Stožice; Gledalaca: 6.21; Sudije: Hordov, Radojković, Mustapić

Cedevita Olimpija: Stjuart 11, Gibson 18, Džirard, Radović 2, Nikolić 14p, 7as, 5sk, 3iz, Huindo 6, Blažič 10, Cerkvenik, Škara 10, Čugkaz 9, Daneu, Kenedi 7p, 5sk, 2as, 1bl

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer 14p, trojke 1/5, 2sk, 5as, 5 iz, Plavšić 15p, 7sk, 1as, 1uk, Miljenović 7p, trojke 1/1, 2as, 1uk, 1iz, Batler 9p, trojke 1/2, 2sk, 2as, 2iz, 1uk, Davidovac 6p, 1sk, 1as, 1bl, Kalinić 7p, 2as, 2uk, 2iz, Dobrić 2p, 4sk, Stojković nije igrao, Motiejunas 2p, 4sk, 2iz, Odželaj 18p, trojke 4/5, 3as, 2sk, 1iz, Dos Santos 6p, trojke 1/2, 1sk, 2as, 2uk, 2iz

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu