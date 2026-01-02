ZVEZDA SILNA NA POČETKU GODINE: Crveno-beli razbili Efes u Evroligi!

BIO je Efes do ovog petka jedini tim koji Crvena zvezda nije pobedila u gostima u Evroligi. To se promenilo na startu 2026. godine, pošto su crveno-beli razvili "pivare"u Istanbulu sa 87:65 (21:14, 22:11, 23:16, 21:24).

Ovo je bio treći trijumf za izabranika Saše Obradovića ove sezone na strani, nakon trijumfa nad Fenerbahčeom (81:86) i Makabija (92:99).

Vrlo važna je ovo pobeda za tim sa Malog Kalemegdana zbog toga što se održava priključak za vodećim timovima koji su u borbi za plej-of.

Utakmica je praktično rešena u finišu prvog poluvremena kad su gosti došli do +11 - 34:23, a na pauzu se otišlo sa velikih 18 poena prednosti - 43:25.

Očekivalo se da će domaćin reagovati u drugom delu meča. Ipak, Zvezda je bila spremna na to i nastavila je da razbila rivala, pa je čak u dva navrata razlika išla i do maksimalnih +26.

Koliko su crveno-beli bili dominantni najbolje se vidi po tome što je Efes prvu trojku postigao tek na nešto više od dva minuta do kraja treće četvrtine. Kao i to da su gosti ubedljivo slavili iako su izgubili 22 lopte.

Zvezda je na ovoj utakmici ponovo odigrala prepoznatljivu odbranu, koja je krasila ekipu od trenutka kad je Saša Obradović seo na klupu. "Pivari" nisu imali odgovor na takvu agresivnost i doživeli su sedmi poraz kod kuće u Evroligi.

Najefikasniji kod pobednika bio je bivši igrač turskog tima Džordan Nvora sa 23 poena, pratio ga je Čima Moneke sa 16. Na drugoj strani najviše se istakao Nik Vajler-Beb sa 17 poena, dok je Kol Svajder dodao 13.

Ekipa iz Beograda je trijumf ostvarila pred očima jedne od najboljih odbojkašica sveta, Tijane Bošković i selektora košarkaške reprezentacije Srbije i bivšeg trenera Zvezde, Dušana Alimpijevića.

Crvena zvezda je sad na učinku 11-8, dok je Efes na 6-13.

Efes - Crvena zvezda 65:87 (14:21, 11:22, 16:23, 24:21)

Dvorana: "Turkčel centar" (Istanbul). Gledalaca: 8.168. Sudije: Robert Lotermozer (Nemačka), Emilio Perez (Španija), Žozef Bisan (Francuska).

Efes: Bobua 8, Hazer, Lojd, Vajler-Beb 17, Kordinije 3, Šmits 2, Doužer 2, Poarje 6, Svajder 13, Osmani 2, Jilmaz, Džons 11.

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer 2, Miljenović, Grejem, Batler 10, Davidovac 2, Kalinić 4, Izundu 11, Moteijunas 7, Nvora 24, Odželej 11, Moneke 16, Jago.

Četvrta četvrtina: Efes - Crvena zvezda 65:87

40' - Kraj utakmice!

39' - Bobua je postigao lake poene, ali ova utakmica je završena. Čima Moneke je zakucao.

37' - Sjajna alej-up kombinacija Odželej - Moneke. Svajder je lako poentirao nakon ukradene lopte. Nvora pogađa trojku, ali vraća Svajder.

36' - Dobra asistencija Miler Mekintajera za Batlera koji je pogodio trojku, drugu na ovoj utakmici.

35' - Ostao je Odželej sam i pogodio je šut sa poludistance. Počela je Zvezda da gubi lopte, to je sad uradio Moneke.

34' - Okliznuo se Jago. To je iskoristio Džons i lako zakucao. Dodatni problem je povreda omalenog Brazilca.

33' - Jago je izgubio loptu i to je iskoristio Svajder koji je pogodio trojku. Odmah je tajma-autom reagovao Saša Obradović. Izgubila je Zvezda loptu posle minuta odmora. Svajder je to iskoristio i zakucao je pod faulom Odželeja. Amerikanac je pogodio bacanje. Potom i Doužer zbog tehničke Obradovića.

32' - Uzvraća na isti način Džordan Nvora. Sjajna kombinacija gostiju. Jago za Odželeja, ovaj za Izundua koji je snažno zakucao.

31' - Odličan pas Jaga za Nvoru koji je pogodio "flouter". Drugi je precizan van linije 6,75 Vajler-Beb.

Treća četvrtina: Efes - Crvena zvezda 41:66

30' - Oba bacanja je pogodio Izundu. Promašio je Jago poslednji šut u trećoj četvrtini.

28' - Ipak, istom merom ja uzvratio Odželej. Još jednom loš faul. Opet je Vajler-Beb iskoristio to i naterao Izundua da ga faulira na šutu za tri poena. Sva tri puta je bio siguran Nemac.

27' - Oba bacanja je pogodio Čima Moneke. Promašaj Odželeja je popravio Ebuka Izundu. Tek sad Efes postiže prvu trojku, a onda je delo Vajler-Beba.

25' - Vezao je četiri poena Poarje. Batler je lako probio odbranu Efesa i položio je loptu.

24' - Još jednom sa poludistance pogađa Moneke. Bobua je pogodio jako težak šut. Veoma dobru odbranu igraju crveno-beli. Upisao se u strelce i Miler Mekintajer.

23' - Odlična asistencija Miler Mekintajera za Moteijunasa koji je lako poentirao na obruču. Trojku pod faulom je pogodio Kalinić. Pogodio je srpski košarkaš i dodatno bacanje.

22' - Moneke je pogodio sa poludistance preko Osmanija. Loš faul je napravio Miler Mekintajer na šutu za tri poena. Ipak, Vajler-Beb je realizovao dva bacanja.

21' - Dugo je trajao prvi napad Zvezde, domaćin je napravio čak tri faula, ali koš nije postignut.

Druga četvrtina: Efes - Crvena zvezda 25:43

20' - Uspeo je Bobua da fintom izbaci Kalinić i dođe do lakih poena. Saša Obradović je zatražio tajm-aut kako bi nacrtao poslednji napad u prvom poluvremenu. Miler-Mekintajer se spetljao i Zvezda sa +18 - 25:43 ide na pauzu.

19' - Odlična akcija gostiju i asistencija Moteijunasa za lake poene Monekea. Dobar centarski zakorak Moteijunasa i laki poeni na obruču.

18' - Sjajna kontra Zvezde i to je krunisao Batler pogotkom van linije 6,75. On je prvi igrač pored Nvore koji je dao trojku.

17' - U padu je šutnuo Odželej i bio je precizan. Morao je tajm-autom da reaguje Pablo Laso. Ovo je prvi trenerski tajm-aut na utakmici.

16' - Treću trojku je pogodio Nvora od početka utakmice i Zvezda ima prvi put dvocifrenu prednost - 23:34.

15' - Dobro se snašao Nvora i pogodio je iz ne baš lake pozicije. Probio je Batler i tek sad se upisao u strelce.

13' - Šmits je uspeo da poentira iz teške pozicije. Jago je izgubio loptu, a potom i promašio otvorenu trojku.

12' - Neverovatno zakucavanje Džonsa. Sve je to uradio pod faulom Nvore. Brzo je domaćin spustio razliku. Nesportski faul je napravio Lojd nad Odželejem. Košarkaš Zvezde je oba puta siguran sa linije penala. Moneke je pogodio sa poludistance.

11' - U poslednjem trenutku je Džons izblokirao Monekea. Vajler-Beb se potom ihborio za dva bacanja i bio je precizan. Dobra akcija Zvezde i poeni Davidovca.

Prva četvrtina: Efes - Crvena zvezda 14:21

10' - Zvezda je izgubila loptu na uvođenju što je iskoristio Kordinije i uposlio je Džonsa za lake poene.

9' - Vajler-Beb poenima iz prodora prekida seriju crveno-belih. Odželej je pogodio šut sa poludistance. Još jedan odličan napad gostiju i nova trojka Nvore.

8' - Dobro je Nvora izašao iz bloka i pogodio prvu trojku na utakmici. Gosti su u seriji od 11:0.

7' - Odličan napad Zvezde posle tajm-auta. Poentirao je Izundu pod faulom Osmanija. Pogodio je centar Beograđana i dodatno bacanje. Ušao je Nvora u igru i odmah poentira protiv bivšeg kluba. I on je bio siguran sa crte.

6' - Uspeo je nekako da poentira Moneke, iako je oko njega bilo tri igrača Efesa. Na drugoj strani Osmani je izgubio loptu.

5' - Nekoliko promašenih trojki na obe strane. Problem za crveno-bele je to što dva faula ima Nikola Kalinića.

3' - Sjajan napad domaćih i laki poeni za Poarjea. Moneke je promašio trojku, bio je to prvi šut gostiju van linije 6,75.

2' - Oba bacanja iskoristio je Osmani. To su bili prvi poeni za tim iz Istanbula na ovoj utakmici. Moteijunas je bio polovičan sa linije penala. Jako težak šut uspeo je da pogodi Doužer.

1' - Prvi napad imao je domaćin i nije ga iskoristio. Sa druge strane poentirao je Moteijunas na isteku napada.

Efes meč počinje u petorci: Nik Vajler-Beb, Rodrig Bobua, Pi Džej Doužer, Erdžan Osmani, Vensan Poarje. Zvezda duel kreće u sastavu: Kodi Miler Mekintajer, Džered Batler, Nikola Kalinić, Čima Moneke, Donatas Moteijunas.

Uoči meča:

Crveno-beli su ove sezone ostvarili dve pobede u gostima, jednu u ovom turskom gradu kad su savladali Fenerbahče (86:81).

Ipak, tradicija je protiv kluba sa Malog Kalemegdana koji nikad nije pobedio "pivare" u gostima. Zanimljivo, Efes je jedini tim koji Beograđani nisu dobili na strani u Evroligi.

Dobra vest za Sašu Obradovića je da će na ovom meču moći da računa na kapiten Ognjena Dobrić koji se oporavio od povrede, dok će u timu biti i Čima Moneke koji je imao problema sa prehladom.

Na drugoj strani Pablo Laso je jači za Pi Džej Doužera kao i novajliju iz Olimpijakosa Sejbena Lija.

Crvena zvezda trenutno ima učinak 10-8, dok je Efes na 6-12.

