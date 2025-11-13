NESVAKIDAŠNJE: Evo kako se povredio čuveni košarkaš Armanija

KOŠARKAŠ Olimpije Milana, Džoš Nibo baš nema sreće. Taman se vrati i zadesi ga neki peh. Ovoga puta se povredio na nesvakidašnji način.

FOTO: Profimedia

Naime, on se nakon utakmice sa Asvelom okliznuo u svlačionici, tom prilikom je pao i doživeo kontuziju glave.

❌ Olimpia Milano's Josh Nebo suffered a head injury after slipping in the locker room following the game against Asvel and will be unavailable. — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) November 13, 2025

Amerikanac koji ima slovenačko državljanstvo neće igrati u 11. kolu protiv Olimpijakosa.

To nije jedini problem za Etorea Mesinu. Iskusni stručnjak neće moći da računa ni na Nejte Sestinu, Lorenca Brauna i Zeka Ledeja, dok su nastupi Marka Gudurića i Ševona Šildsa pod znakom pitanja.

Podsetimo, Olimpija Milano posle 10 kola u Evroligi ima učinak 5-5.

