NESVAKIDAŠNJE: Evo kako se povredio čuveni košarkaš Armanija
KOŠARKAŠ Olimpije Milana, Džoš Nibo baš nema sreće. Taman se vrati i zadesi ga neki peh. Ovoga puta se povredio na nesvakidašnji način.
Naime, on se nakon utakmice sa Asvelom okliznuo u svlačionici, tom prilikom je pao i doživeo kontuziju glave.
Amerikanac koji ima slovenačko državljanstvo neće igrati u 11. kolu protiv Olimpijakosa.
To nije jedini problem za Etorea Mesinu. Iskusni stručnjak neće moći da računa ni na Nejte Sestinu, Lorenca Brauna i Zeka Ledeja, dok su nastupi Marka Gudurića i Ševona Šildsa pod znakom pitanja.
Podsetimo, Olimpija Milano posle 10 kola u Evroligi ima učinak 5-5.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
