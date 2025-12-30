NEOČEKIVAN TRANSFER NA MALOM KALEMEGDANU! Hitno napušta Crvenu zvezdu i odlazi u Rusiju

IZNENAĐENjE za kraj 2025. godine!

Tomislav Tomović, pomoćnik u stručnom štabu Saše Obradovića u Crvenoj zvezdi, dobio je ponudu od ruske Lokomotive iz Krasnodara da preuzme taj klub kao prvi trener i srpski tim ga u tome neće sprečavati, preneo je "Meridian Sport".

Tomović je važan "šraf" u crveno-beloj "mašineriji", bio je pomoćnik i kod Janisa Sferopulosa, a Zvezdin preporod na početku ove sezone desio u Istanbulu protiv Fenerbahčea, kada je on predvodio ekipu posle odlaska Grka i pre dolaska Obradovića i upisao veliku pobedu nad šampionom Evrope.

Lokomotiva ga svim silama želi na svojoj klupi i to bi bio njegov prvi angažman u svojstvu glavnog trenera.

Zvezda mu je dala "zeleno svetlo", a Tomović je blizu konačne odluke.

Ovaj trener je od skoro i deo stručnog štaba reprezentacije Srbije, kao pomoćnik selektora Dušana Alimpijevića.

Pre Zvezde, Tomović je bio pomoćnik u Megi, Šangdong Hirousu i OKK Beogradu, a vodio je i Slodes.

