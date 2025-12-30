PANIKA U ZVEZDI! Čima Moneke se nije pojavio na novogodišnjem koktelu, a sada je otkriveno i zbog čega
Navijači KK Crvena zvezda bili su zabrinuti kada se Čima Moneke nije pojavio na klupskom novogodišnjem koktelu, tradicionalnom okupljanju igrača, stručnog štaba i medija.
Njegov izostanak je uneo određenu dozu sumnje i splekulacija, šta se dešava na relaciji igrač – klub. Ipak sa Malog Kalemegdana su rešili ekspresno da reaguju i objasne da nema mesta nikakvim nagađanjima.
- Čima Moneke nije bio na novogodišnjem koktelu zbog visoke temperature i opravdano je bio sprečen da dođe“, rečeno je iz KK Crvena zvezda.
Košarkašima Crvene zvezde sledi već 2. januara gostovanje Efesu u Istanbulu u utakmici 19. kola Evrolige.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
NEOČEKIVAN TRANSFER NA MALOM KALEMEGDANU! Hitno napušta Crvenu zvezdu i odlazi u Rusiju
30. 12. 2025. u 08:51
BEOGRAD CENTAR REGIONA: Partizanov miting okupio elitu i mladost atletike
30. 12. 2025. u 08:50
AKO BUDE VAN TERENA DUŽE VREME... Trener Denvera slomljen nakon povrede Nikole Jokića
30. 12. 2025. u 08:17
EMOTIVNO VEČE NA "OLIMPIKU": Legendarni kapiten se vraća kući, navijačima Rome će biti čudno da ne bodre svog voljenog sina
POSLEDNjI meč 17. kola Serije A donosi emotivan duel na Olimpiku, gde Roma dočekuje Đenovu. U centru pažnje je povratak Danijelea De Rosija u Rim, ovoga puta kao rivala, dok domaćin traži pobedu kojom bi održao korak za timovima iz vrha tabele.
29. 12. 2025. u 09:00
MILIONI AMERA SU U ŠOKU: Nikola Jokić ih je zapanjio kao niko nikada! (VIDEO)
NBA liga nema nikog sličnog niti išta slično onome što Nikola Jokić izvodi, a sada postoji i jedan neočekivani "dokaz".
29. 12. 2025. u 21:00
ZELENSKI: Spreman sam na susret sa Putinom - postoji jedan uslov
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je spreman da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u bilo kom formatu, ali da je za to potrebno da se ''reči i dela'' ruskog lidera podudaraju.
29. 12. 2025. u 13:08
Komentari (0)