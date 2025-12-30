Košarka

PANIKA U ZVEZDI! Čima Moneke se nije pojavio na novogodišnjem koktelu, a sada je otkriveno i zbog čega

30. 12. 2025. u 08:30

Navijači KK Crvena zvezda bili su zabrinuti kada se Čima Moneke nije pojavio na klupskom novogodišnjem koktelu, tradicionalnom okupljanju igrača, stručnog štaba i medija.

Njegov izostanak je uneo određenu dozu sumnje i splekulacija, šta se dešava na relaciji igrač – klub. Ipak sa Malog Kalemegdana su rešili ekspresno da reaguju i objasne da nema mesta nikakvim nagađanjima.

- Čima Moneke nije bio na novogodišnjem koktelu zbog visoke temperature i opravdano je bio sprečen da dođe“, rečeno je iz KK Crvena zvezda.

Košarkašima Crvene zvezde sledi već 2. januara gostovanje Efesu u Istanbulu u utakmici 19. kola Evrolige.

