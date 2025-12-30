TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka

Тип редакција

30. 12. 2025. u 09:00

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог понедељка

FOTO: AP/Tanjug

AFRIČKI KUP NACIJA

17.00 Uganda - Nigerija X (sa 3.90 na 3,00)

17.00 Tanzanija - Tunis X (sa 4,33 na 3,75)

SAUDIJSKA PRO LIGA

18.30 Al Ohdud - Damak 2 (sa 3,25 na 2,60)

IZRAELSKA PREMIJER LIGA

19.00 Makabi Tel Aviv - Ironi Tiberijas 1 (sa 1,25 na 1,20)

