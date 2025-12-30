TIP ostali sportovi

"REVOLVERAŠKI OBRAČUN" U ŠPANIJI: Partizan i Valensija igraju u brzom ritmu

Marko Milosavljević

30. 12. 2025. u 09:01

KOŠARKAŠI Partizana će u 19. kolu Evrolige gostovati Valensiji.

РЕВОЛВЕРАШКИ ОБРАЧУН У ШПАНИЈИ: Партизан и Валенсија играју у брзом ритму

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Srpski predstavnik u dosadašnjem delu sezone nije pokazo ništa i videćemo kako će to izgledati sa novim trenerom.

Nije dobro počelo sa španskim stručnjakom na klupu, već na svom debiju je doživeo debakl, Makabi je savladao Partizan usred Beograda rezultatom 97:112.

Dva dana kasnije, crno-beli su savladali Splitu u okviru ABA lige, nakon 40 mintua igre, rezultat je glasio 110:74.

Đoan Penjaroja zahteva od igrača da igraju u brzom ritmu, a upravo to radi i ekipa Valensije.

Verujemo da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +175,5 (kvota 1,87)

