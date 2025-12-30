"REVOLVERAŠKI OBRAČUN" U ŠPANIJI: Partizan i Valensija igraju u brzom ritmu
KOŠARKAŠI Partizana će u 19. kolu Evrolige gostovati Valensiji.
Srpski predstavnik u dosadašnjem delu sezone nije pokazo ništa i videćemo kako će to izgledati sa novim trenerom.
Nije dobro počelo sa španskim stručnjakom na klupu, već na svom debiju je doživeo debakl, Makabi je savladao Partizan usred Beograda rezultatom 97:112.
Dva dana kasnije, crno-beli su savladali Splitu u okviru ABA lige, nakon 40 mintua igre, rezultat je glasio 110:74.
Đoan Penjaroja zahteva od igrača da igraju u brzom ritmu, a upravo to radi i ekipa Valensije.
Verujemo da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +175,5 (kvota 1,87)
