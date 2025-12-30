BEOGRAD CENTAR REGIONA: Partizanov miting okupio elitu i mladost atletike

U punoj Atletskoj dvorani na Banjici, u subotu 27. decembra 2025. godine, održan je 9. Miting budućih šampiona u organizaciji Atletskog kluba Partizan, koji je još jednom potvrdio status jednog od najznačajnijih dvoranskih atletskih takmičenja u regionu.

FOTO: AK Partizan

Na mitingu je nastupilo više od 1.100 takmičara iz Srbije i inostranstva, među kojima i preko 220 atletičara iz drugih zemalja, u rasponu od atletskih škola do seniorske konkurencije. Iz godine u godinu raste interesovanje stranih sportista da sezonu otvore upravo u Beogradu, na Partizanovom mitingu, dok domaćim atletičarima ovo takmičenje predstavlja važnu proveru forme i priliku za ostvarenje vrhunskih rezultata. Publika je, zauzvrat, uživala u pravom atletskom spektaklu.

FOTO: AK Partizan

Ove godine na Banjici su nastupili atletičari iz Severne Makedonije, Albanije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore i Rumunije, što je dodatno potvrdilo međunarodni karakter mitinga.

Takmičarski dan otvorili su najmlađi učesnici – atletske škole A, B i C kategorije, koji su dominirali uvodnim disciplinama. Bacanje medicinke, sprint trke na pravcu i u krugu, kao i trke sa i bez prepona, doneli su mnogo energije i radosti, dok su se talentovani mališani oprobali i u skokovima uvis i udalj.

Vrhunac međunarodnog dela programa obeležila je trka na 200 metara, u kojoj su Bakir Musić i Jovan Stojoski istrčali identičan rezultat – 21.923 sekunde, što se u sprinterskim disciplinama izuzetno retko viđa i izazvalo je veliko oduševljenje publike.

U juniorskoj konkurenciji dominirala je Mia Vajld iz Hrvatske, koja je slavila u trkama na 60 metara prepone i 60 metara, potvrdivši izuzetnu formu na samom startu sezone.

Veliki uspeh ostvario je i član Partizana Zdravko Kanjevac, koji je u bacanju kugle (7,26 kg) zakoračio u seniorsku konkurenciju hicem od 16.06 metara. Ispred njega su se našli Hamza Muharemović, kao i olimpijac Armin Sinančević, koji je pobedio rezultatom 20.28 metara.

FOTO: AK Partizan

U ženskoj seniorskoj konkurenciji na 60 metara, pobedu je odnela Tamara Milutinović (Vojvodina) sa rezultatom 7.54, ispred Zorice Ignjatović (Munje Beograd), koja je sezonu otvorila sa 7.61, dok je treće mesto pripalo Maši Garić iz Bosne i Hercegovine (7.87).

Sjajne nastupe zabeležili su i atletičari Partizana na 400 metara. Maša Krizmanić osvojila je drugo mesto u konkurenciji mlađih juniorki, dok je juniorska miks štafeta 4×200 metara takođe zauzela drugo mesto u sastavu: Jelena Zečević, Maša Krizmanić, Vladimir Milutinović i Viktor Mijatović.

Velika borba vodila se na kraju mitinga u skoku udalj, preko sedam metara doskočio je Blagoje Korićanin (AK Kraljevo) sa rezultatom 7.10, dok je iza njega bio Brajan Avia sa rezultatom 7.05 iz Severne Makedonije. Kod mlađih juniora borba se vodila do kraja gde je pobedu odneo Ivan Popovskii rezultatom 6.65 dok je iza njega bio Mario Peshevski sa 6.43. Bronzani je bio Stefan Džaković iz Crne Gore.

Atletski klub Partizan je na najbolji mogući način priveo kraju atletsku 2025. godinu i otvorio buduću 2026. sezonu, nastavljajući tradiciju mitinga na kojem se iz godine u godinu rađaju novi – budući šampioni.

