"ISPRANA JE, ALI NOSIM JE ČESTO"! Nikola Jokić se u posebnoj majici pojavio na konferenciji za medije

Denver Nagetsi su nastavili sa sjajnim partijama na startu sezone pobedom nad Majami hitom 122:112.

Foto: Printskrin

Nikola Jokić je upisao peti tripl-dabl u sezoni sa 33 poena, 15 skokova i 16 asistencija. "Džoker" je dopisniku RTS-a Aleksandru Žigiću prokomentarisao meč iz svog ugla, van pitanja na engleskom.

- Još jedna dobra utakmica iza nas. Nismo pogađali šuteve, dali smo 27 posto za tri i 40 posto za dva, ali smo pronalazili igrače na dobrim mestima. Šutirali smo dobre šuteve, napadali smo obruč, išli na ofanzivni skok i za to smo pobedili", rekao je Jokić.

Na drugoj strani, saigrač iz reprezentacije Nikola Jović je ubacio pet poena uz tri skoka i tri asistencije. Mlađi Jokićev imenjak i saigrač iz reprezentacije je naveo u pojedinim intervjuima da bi voleo da zaigra sa Jokićem jednog dana.

- Nije to do njega, nego do Majamija. Ne znam kako to funkcioniše, to znaju oni iznad nas. Ima sjajnu budućnost u NBA jer može da igra na više pozicija, dobar u defanzivi, u šta sam se uverio dok smo igrali u reprezentaciji. Ofanzivno možeš da ga koristiš na različite načine", istakao je "Džoker".

FOTO: Tanjug/AP

Jokić se na konferenciji za medije pojavio u majici "Brate" posvećenoj tragično preminulom bivšem košarkašu u treneru Dejanu Milojeviću, jednog od ključnih figura u njegovoj karijeri. Sin Dejana Milojevića, Nikola, član je stručnog štaba Golden stejt voriorsa, koji su pobedili Nagetse na otvaranju na svom terenu, te uzvraćaju gostovanje u narednom duelu.

- Videli smo se u San Francisku. Izgubili smo taj meč, iako smo ga kontrolisali tokom većine njegovog trajanja. Nadam se da ćemo pružiti istu partiju uz bolju završnicu. Što se tiče majice, nosim je često, iako je isprana", zaključio je Jokić.

(RTS)