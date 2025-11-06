Košarka

SRPSKA POSLA! Nikola Jokić kada ga je video nije mogao da odoli (FOTO)

Новости онлине

06. 11. 2025. u 07:23

Košarkaši Denver nagetsa pobedili su ekipu Majami hita rezultatom 122:112 na svom terenu u utakmici NBA lige.

FOTO: Tanjug/AP

Dvojica od četvotice srpskih košarkaša sa imenom Nikola u NBA ligi našli su se oči u oči kao rivali.

Jokić je završio duel sa 33 poena, 15 skokova i 16 asistencija, a Jović sa pet poena, tri skoka i tri asitencije.

Naravno, susreli su se i pozdravili pre i posle duela. Jokić i Jović su se zajedno domogli olimpijske bronze u Parizu, a i ovog leta su delili svlačionicu na Evropskom prvenstvu u Rigi.

