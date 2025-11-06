SRPSKA POSLA! Nikola Jokić kada ga je video nije mogao da odoli (FOTO)
Košarkaši Denver nagetsa pobedili su ekipu Majami hita rezultatom 122:112 na svom terenu u utakmici NBA lige.
Dvojica od četvotice srpskih košarkaša sa imenom Nikola u NBA ligi našli su se oči u oči kao rivali.
Jokić je završio duel sa 33 poena, 15 skokova i 16 asistencija, a Jović sa pet poena, tri skoka i tri asitencije.
Naravno, susreli su se i pozdravili pre i posle duela. Jokić i Jović su se zajedno domogli olimpijske bronze u Parizu, a i ovog leta su delili svlačionicu na Evropskom prvenstvu u Rigi.
SITIJU NEĆE BITI LAKO: Bivši prvak Evrope se nalazi u seriji sjajnih rezultata pred gostovanje "građanima"
U okviru četvrtog kola grupne faze Lige šampiona fudbaleri Mančester sitija će na "Etihadu" ugostiti Borusiju Dortmund (21.00).
05. 11. 2025. u 07:30
ZAPAD U ŠOKU! Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako.
05. 11. 2025. u 17:58
MNOGO JE LUDA, BRATE, BEŽI! Šaban ubeđivao voditelja da ne ženi pevačicu: "Nađi neku finu!"
POKOJNI kralj narodne muzike, Šaban Šaulić, bio je čovek koga su svi obožavali, a mnogi i dan-danas pamte njegove savete i kritike.
05. 11. 2025. u 10:44
