OVO JE NIKOLIN SVET, VI SAMO ŽIVITE U NJEMU! Ameri gledaju i ne veruju šta radi Jokić, samo je jedan čovek ispred njega (VIDEO)

NAJBOLjI košarkaš današnjice Nikola Jokić je u pobedi Denver nagetsa nad Majami hitom u "Bol areni" 122:112 upisao peti tripl-dabl u sezoni sa 33 poena, 15 skokova i 16 asistencija.

Foto AP

Sa druge strane imao je saigrača iz reprezentacije Nikolu Jovića koji je ponovo počeo meč sa klupe i nije se proslavio, postigao je pet poena i po tri skoka i asistencije za nešto manje od 20 minuta igre.

Majamiju je ovo osmi uzostopni poraz od Denvera, osim prvog poluvremena u kome su bili konkurentni, u drugom su imali jedan kratkotrajan nalet u poslednjoj deonici kada su prišli na minus 10, ali se Jokić vratio sa kratkog predaha i odagnao im bilo kakve nade o preokretu.

Jokića je pratio sjajni Eron Gordon sa 24 poena, Tim Hardavej sa 18, Džamal Mari je dodao 14, dok je Kristijan Braun upisao 11 poena, osam skokova i sedam asistencija. Majami je predvodio Pauel sa 23, pratio ga je Vigins sa 22, Hakez je dodao 21.

Jokić je zabeležio 169 tripl-dablova u dosadašnjoj karijeri tokom regularne sezone, a ako se u obzir uzme i plej-of dostigao je brojku 190 čime je prestigao legendarnog Oskara Robertsona (189). Ispred njega je još samo Rasel Vesbruk sa 215 tripl-dablova.