Košarka

ODLIČNE VESTI: Vratio se Bogi, kapiten Srbije ponovo na terenu u pobedi Klipersa nad Golden Stejtom

Танјуг

18. 10. 2025. u 10:23

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je četiri poena u pobedi Los Anđeles Klipersa na gostovanju Golden Stejtu rezultatom 106:103 u poslednjem pripremnom meču pred start NBA lige.

ОДЛИЧНЕ ВЕСТИ: Вратио се Боги, капитен Србије поново на терену у победи Клиперса над Голден Стејтом

FOTO: Tanjug/AP

Bogdanović je za 14 minuta na terenu uz četiri poena imao i tri asistencije.

Nikola Jokić je sa klupe odgledao meč u kom je njegov Denver kao gost poražen na gostovanju šamponu Oklahomi rezultatom 94:91. Osim Jokića, za Nagetse nisu igrali ni Džamal Marej ni Aron Gordon, sva trojica su odmarali pred start sezone.

Nova sezona NBA lige počinje 21. oktobra.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: Crno-beli silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli

PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: "Crno-beli" silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli