ODLIČNE VESTI: Vratio se Bogi, kapiten Srbije ponovo na terenu u pobedi Klipersa nad Golden Stejtom
Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je četiri poena u pobedi Los Anđeles Klipersa na gostovanju Golden Stejtu rezultatom 106:103 u poslednjem pripremnom meču pred start NBA lige.
Bogdanović je za 14 minuta na terenu uz četiri poena imao i tri asistencije.
Nikola Jokić je sa klupe odgledao meč u kom je njegov Denver kao gost poražen na gostovanju šamponu Oklahomi rezultatom 94:91. Osim Jokića, za Nagetse nisu igrali ni Džamal Marej ni Aron Gordon, sva trojica su odmarali pred start sezone.
Nova sezona NBA lige počinje 21. oktobra.
