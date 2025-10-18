ODLIČNE VESTI: Vratio se Bogi, kapiten Srbije ponovo na terenu u pobedi Klipersa nad Golden Stejtom

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je četiri poena u pobedi Los Anđeles Klipersa na gostovanju Golden Stejtu rezultatom 106:103 u poslednjem pripremnom meču pred start NBA lige.

FOTO: Tanjug/AP

Bogdanović je za 14 minuta na terenu uz četiri poena imao i tri asistencije.

Nikola Jokić je sa klupe odgledao meč u kom je njegov Denver kao gost poražen na gostovanju šamponu Oklahomi rezultatom 94:91. Osim Jokića, za Nagetse nisu igrali ni Džamal Marej ni Aron Gordon, sva trojica su odmarali pred start sezone.

Nova sezona NBA lige počinje 21. oktobra.

