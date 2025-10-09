SAD JE ZVANIČNO: Rastali se Crvena zvezda i Janis Sferopulos

ONO što se danima pričalo danas je dobilo zvaničnu potvrdu. Janis Sferopulos više nije trener KK Crvena zvezda.

Klub sa Malog Kalemegdana se oglasio i saopštio da je došlo do prekida saradnje sa grčkim stručnjakom.

- Nakon zajedničkog sastanka predsednika kluba Željka Drčelića, generalnog menadžera za sportski sektor Milana Tomića, menadžmenta kluba i dosadašnjeg trenera Janisa Sferopulosa, doneta je odluka da gospodin Sferopulos neće više obavljati funkciju trenera prvog tima našeg kluba.

Ova odluka doneta je sa samo jednim ciljem koji su imale obe strane – da je to u ovom trenutku u najboljem interesu KK Crvena zvezda.

Janis Sferopulos je postavljen za prvog trenera KK Crvena zvezda 21.10.2023. godine i u periodu do oktobra 2025. godine osvojio je četiri trofeja sa klubom (ABA ligu, dva kupa Radivoj Korać i prvenstvo Srbije), a ekipa je prošle sezone stigla i do plej-ina Evrolige.

Tokom dve godine tokom boravka na klupi Crvene zvezde vodio je prvi tim na 145 utakmica uz bilans 90 pobeda i 55 poraza.

Klub se ovom prilikom zahvaljuje na svemu što je trener Janis Sferopulos učinio na klupi Crvene zvezde, načinu na koji je gospodski predstavljao klub na terenu i van njega, i na svemu što je učinio da zajedno podignemo klub na viši nivo.

Želimo mu puno sreće, zdravlja i profesionalnih uspeha u nastavku karijere.

Janis Sferopulos će osvojenim trofejima, ali i nagradom koju je dobio kao najuspešniji trener naše crveno-bele porodice (Sportskog Društva Crvena zvezda) ostati neizbrisiv deo istorije našeg kluba!

Klub se ovom prilikom zahvaljuje i pomoćniku Janisa Sferopulosa, Vasilisu Geragotelisu na velikom trudu, angažmanu i doprinosu koji je dao tokom borovaka u Crvenoj zvezdi zajedno sa prvim trenerom - piše u objavi KK Crvena zvezda na Instagramu.

Podsetimo, njega će na klupi zameniti legenda ovog kluba, Saša Obradović koji se tako posle pet godina vraća u Zvezdu.

