GROBARI GLEDAJU I NE VERUJU! Dubai ukrao već viđeno pojačanje Partizana

Danima, čak i nedeljama, razni mediji su povezivali Terena Armstronga sa Partizanom.

FOTO: M. Vukadinović

Razni izvori su tvrdili da je posao završen, da će Australijanac obući crno-beli dres…

Međutim, od ove priče neće biti ništa. Jer, prema informacijama ESPN, doskorašnji član Golden stejta dogovorio je saradnju sa Dubaijem!

Ovaj 23-godišnji bek je reakcija kluba iz UAE na brojne povrede i odsustva Danila Anđušića, Alekse Avramovića, Mama Žaitea, Nejta Mejsona i Džanana Muse.

Australian point guard Taran Armstrong has agreed to a deal with Dubai Basketball in the EuroLeague, sources told ESPN. — Olgun Uluc (@OlgunUluc) October 8, 2025

Dubai ima 1-1 u Evroligi i 1-0 u ABA, ali je očigledno Jurici Golemcu bio potreban još jedan igrač u spoljnoj liniji.

Armstrong je u februaru potpisao dvosmerni ugovor sa Voriorsima, ali nije se izborio za mesto pod NBA suncem. Sada ga očekuju borbe u ABA i Evroligi.