GROBARI GLEDAJU I NE VERUJU! Dubai ukrao već viđeno pojačanje Partizana
Danima, čak i nedeljama, razni mediji su povezivali Terena Armstronga sa Partizanom.
Razni izvori su tvrdili da je posao završen, da će Australijanac obući crno-beli dres…
Međutim, od ove priče neće biti ništa. Jer, prema informacijama ESPN, doskorašnji član Golden stejta dogovorio je saradnju sa Dubaijem!
Ovaj 23-godišnji bek je reakcija kluba iz UAE na brojne povrede i odsustva Danila Anđušića, Alekse Avramovića, Mama Žaitea, Nejta Mejsona i Džanana Muse.
Dubai ima 1-1 u Evroligi i 1-0 u ABA, ali je očigledno Jurici Golemcu bio potreban još jedan igrač u spoljnoj liniji.
Armstrong je u februaru potpisao dvosmerni ugovor sa Voriorsima, ali nije se izborio za mesto pod NBA suncem. Sada ga očekuju borbe u ABA i Evroligi.
