OGLASIO SE ŽELJKO DRČELIĆ: Budžet Zvezde je 20.000.000 evra, cilj da budemo među osam najboljih u Evroligi

CRVENA zvezda u utorak počinje novu sezonu u košarci. Predsednik kluba Željko Drčelić je otkrio koliki je budžet crveno-belih.

FOTO: M. Vukadinović

On ističe da je budžet isti kao i prošle sezone, iznosi oko 20.000.000 evra.

- Budžet kluba je isti kao i prošle sezone, oko 20 miliona evra, imamo sreću što država nikad nije više ulagala u sport, nego prethodnih 10 godina - izjavio je predsednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić u intervjuu za klupski sajt.

Govorio je i o narednim ciljevima

- Mada prošla sezona ne deluje uspešno, siguran sam da smo napravili uspeh. Osvojili smo Kup, plasirali se među 10 u Evroligi, što se sezonama unazad nije desilo. To nam je obaveza da se u narednom periodu popnemo stepenik više. Da uđemo među osam najboljih u Evroligi i tehnički ojačamo klub. Na tome već radimo.

Prezadovoljan je kako je odrađen prelazni rok.

- Ja sam prezadovoljan prelaznim rokom. Najvažnije je da su zadovoljni trener i stručni štab, pojedini igrači su bili njihove želje. Doveli smo sve igrače koje si oni želeli. Probali smo sa tri srpska igrača da napravimo dogovor. Nismo uspeli, nismo mogli da pariramo evropskim klubovima. Mi im želimo sreću.

Dotakao se i trenera Janisa Sferopulosa.

- Mislim da Janis radi ozbiljan posao. Imamo devet novih igrača, to treba ukomponovati. Atletski i fizički mi izgleda mnogo dobro, bolje nego prošle sezone. Toliko mogu da pričam u ovom trenutku. Imamo poverenje u trenere, kao i u sve ljude koji rade u Zvezdi. Janis je veliki evropski trener, verujem da će napraviti ogroman uspeh sa ovom ekipom.

Naglasio je i šta bi želeo da Zvezda ostvari dok je on na čelu kluba.

- Sledeći cilj je da dobijemo dvoranu. To je na dugačkom štapu. Drugi cilj je fajnal-for - zaključio je Drčelić.

Podsetimo, Crvena zvezda u utorak od 20 časova dočekuje Olimpiju Milanu u 1. kolu Evrolige.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

