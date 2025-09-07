SRBE NIKO NIJE MOGAO DA UTEŠI: Navijačima Srbije u Rigi prilazili stranci posle šokantnog poraza... (VIDEO)
Nestvarne scene obišle su planetu posle poraza Srbije od Finske na Evropskom prvenstvu.
Sanjala je Srbija nakon više od dve decenije zlato na Evropskom prvenstvu, priželjkivali su to igrači, a bogami i navijači.
Teško je palo svima, a posebno jednom navijaču koji je u suzama usnimljen u završnici meča, kada je već bilo jasno da će Srbija biti eliminisana...
Upravo je taj, uplakani navijač sa šeširom bio u fokusu zvaničnih društvenih mreža Eurobasketa.
Naime, bio je slomljen, a tešili su ga navijači Finske, ali i Letonije, koji dobro znaju kako mu je, s obzirom da je domaćin nešto ranije bio eliminisan od Litvanije.
