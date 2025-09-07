SRBE NIKO NIJE MOGAO DA UTEŠI: Navijačima Srbije u Rigi prilazili stranci posle šokantnog poraza... (VIDEO)

Nestvarne scene obišle su planetu posle poraza Srbije od Finske na Evropskom prvenstvu.

FOTO: Printskrin/Iks/Eurobasket

Sanjala je Srbija nakon više od dve decenije zlato na Evropskom prvenstvu, priželjkivali su to igrači, a bogami i navijači.

Teško je palo svima, a posebno jednom navijaču koji je u suzama usnimljen u završnici meča, kada je već bilo jasno da će Srbija biti eliminisana...

Upravo je taj, uplakani navijač sa šeširom bio u fokusu zvaničnih društvenih mreža Eurobasketa.

Naime, bio je slomljen, a tešili su ga navijači Finske, ali i Letonije, koji dobro znaju kako mu je, s obzirom da je domaćin nešto ranije bio eliminisan od Litvanije.

