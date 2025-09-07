Košarka

SRBE NIKO NIJE MOGAO DA UTEŠI: Navijačima Srbije u Rigi prilazili stranci posle šokantnog poraza... (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

07. 09. 2025. u 08:36

Nestvarne scene obišle su planetu posle poraza Srbije od Finske na Evropskom prvenstvu.

СРБЕ НИКО НИЈЕ МОГАО ДА УТЕШИ: Навијачима Србије у Риги прилазили странци после шокантног пораза... (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Iks/Eurobasket

Sanjala je Srbija nakon više od dve decenije zlato na Evropskom prvenstvu, priželjkivali su to igrači, a bogami i navijači. 

Teško je palo svima, a posebno jednom navijaču koji je u suzama usnimljen u završnici meča, kada je već bilo jasno da će Srbija biti eliminisana... 

Upravo je taj, uplakani navijač sa šeširom bio u fokusu zvaničnih društvenih mreža Eurobasketa. 

Naime, bio je slomljen, a tešili su ga navijači Finske, ali i Letonije, koji dobro znaju kako mu je, s obzirom da je domaćin nešto ranije bio eliminisan od Litvanije. 

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila orlove sa Evropskog prvenstva!
Košarka

19 24

SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila "orlove" sa Evropskog prvenstva!

Košarkaška reprezentacija Srbije je eliminisana sa Evropskog prvenstva, a plasman među osam najboljih ekipa Evrobasketa 2025 onemogućio je poraz od Finske. Konačan rezultat, 86:92, epilog je burnih dešavanja, na momente i skandaloznih. Ipak, nema se šta zameriti samim pobednicima - oni su muški, borbenijom i, pre svega, koncentrisanijom igrom, uz neverovatan broj ofanivnih skokova protiv više ekipe - izbacili glavnog favorita za zlato. Istina, problemi s kojima su se naši suočili (povrede kapitena Bogdanovića, pa Tristana Vukčevića, koji nije igrao ovoga puta, a usred meča i peh Dobrića, te nastup rovitog Avramovića) nisu bili mali, ali malo ko je očekivao da će ekipa iz zemlje košarke - ispasti sa Evrobasketa već u osmini finala, i to od suparnika koji se nikako ne svrstava u košarkaške supersile. To se i dogodilo.

06. 09. 2025. u 22:50 >> 22:50

Komentari (1)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Šabac dobio novu adresu poverenja – ALTA banka oslonac za porodicu i lokalnu zajednicu

Šabac dobio novu adresu poverenja – ALTA banka oslonac za porodicu i lokalnu zajednicu