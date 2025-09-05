BRUKA I SRAMOTA! Ergin Ataman udario na FIBA, cela Riga se trese

Košarkaška reprezentacija Turske u subotu od 11.00 (12.00 po lokalnom vremenu) igra utakmicu osmine finala Evrobasketa protiv Švedske.

FOTO: FIBA.Basketball

To se ne sviđa Erginu Atamanu, selektoru Turske...

- Jedina stvar koja mi ovde smeta jeste nepoštovanje FIBA prema nama – prema timu koji je završio grupnu fazu neporažen i na prvom mestu. A mi moramo da igramo utakmicu sutra u 12 časova. To je smešno. Ovde smo već 15 dana, i najvažniju utakmicu u grupi za eliminaciju igramo u 12 časova. Ali, u svakom slučaju – svi treba da znaju: čak i da igramo u tri ujutru, niko ne može da zaustavi naš cilj da dođemo do medalje. Svaka utakmica je različita. Sada smo fokusirani samo na sutrašnju utakmicu. I kao što sam rekao, ovo nepoštovanje prema timu koji je prvi u grupi i neporažen, da igramo u 12 časova, to je nešto jako čudno od strane organizatora - besno je rekao Ataman.

Iskusni stručnjak je još jednom pomenuo i meč protiv Srbije.

- Videli smo potencijal našeg tima. Zapravo, ja sam znao za ovaj potencijal, ali u svim tim utakmicama igrali smo savršeno. Sjajnu odbranu, u napadu smo sjajno kretali loptu, uvek je delili, naročito protiv favorita ovog Eurobasketa Srbije. Odigrali smo neverovatnu utakmicu, tako da smo sada spremni za osminu finala, a nadam se i za četvrtfinale i plasman u finale.

Jedan od okupljenih novinara je hteo da ga vrati na izjavu posle meča Srbije u vezi sa Šengunom, Janakopulosom i Jokićem, ali Ataman nije želeo o tome da duži.

- U ovom trenutku sanjam samo da se plasiramo do medalje. Šalu koju sam napravio posle utakmice protiv Srbije – to je sada gotovo. Sada sam fokusiran samo na reprezentaciju i na to da pobedimo u sutrašnjoj utakmici protiv Švedske i plasiramo se u četvrtfinale", zaključio je Ataman.

