BRUKA I SRAMOTA! Ergin Ataman udario na FIBA, cela Riga se trese
Košarkaška reprezentacija Turske u subotu od 11.00 (12.00 po lokalnom vremenu) igra utakmicu osmine finala Evrobasketa protiv Švedske.
To se ne sviđa Erginu Atamanu, selektoru Turske...
- Jedina stvar koja mi ovde smeta jeste nepoštovanje FIBA prema nama – prema timu koji je završio grupnu fazu neporažen i na prvom mestu. A mi moramo da igramo utakmicu sutra u 12 časova. To je smešno. Ovde smo već 15 dana, i najvažniju utakmicu u grupi za eliminaciju igramo u 12 časova. Ali, u svakom slučaju – svi treba da znaju: čak i da igramo u tri ujutru, niko ne može da zaustavi naš cilj da dođemo do medalje. Svaka utakmica je različita. Sada smo fokusirani samo na sutrašnju utakmicu. I kao što sam rekao, ovo nepoštovanje prema timu koji je prvi u grupi i neporažen, da igramo u 12 časova, to je nešto jako čudno od strane organizatora - besno je rekao Ataman.
Iskusni stručnjak je još jednom pomenuo i meč protiv Srbije.
- Videli smo potencijal našeg tima. Zapravo, ja sam znao za ovaj potencijal, ali u svim tim utakmicama igrali smo savršeno. Sjajnu odbranu, u napadu smo sjajno kretali loptu, uvek je delili, naročito protiv favorita ovog Eurobasketa Srbije. Odigrali smo neverovatnu utakmicu, tako da smo sada spremni za osminu finala, a nadam se i za četvrtfinale i plasman u finale.
Jedan od okupljenih novinara je hteo da ga vrati na izjavu posle meča Srbije u vezi sa Šengunom, Janakopulosom i Jokićem, ali Ataman nije želeo o tome da duži.
- U ovom trenutku sanjam samo da se plasiramo do medalje. Šalu koju sam napravio posle utakmice protiv Srbije – to je sada gotovo. Sada sam fokusiran samo na reprezentaciju i na to da pobedimo u sutrašnjoj utakmici protiv Švedske i plasiramo se u četvrtfinale", zaključio je Ataman.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
OGLASILA SE FIBA! Evo zbog čega Srbi nisu više glavni favorit za zlato na Evrobasketu
05. 09. 2025. u 12:09
FIBA "PRECRTALA" SRBIJU! Kakav udarac na "orlove" pred nokaut fazu Evrobasketa
05. 09. 2025. u 10:24
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
BRUKA! Srbija pokradena na Evrobasketu kao niko!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, došlo je do nokaut faze, ali pre meča Srbija - Finska ljubitelji košarke su prilično zapanjeni nekim video dokazima o tome kako su izabranici Svetislava Pešića pokradeni.
05. 09. 2025. u 12:30
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)