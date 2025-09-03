"NE ŽELI DA GA ZOVU BEJBI JOKIĆ!" Šejn Larkin otkrio tajnu o Alperenu Šengunu

Šejn Larkin je odigrao sjajnu utakmicu protiv Srbije, a nakon meča plejmejker Turske imao je šta da kaže.

FOTO: FIBA.Basketball

Podsetimo, Srbija i Turska odigrali su spektakularan meč 5. kola, posle čega je plejmejker Turaka je poručio :

- Mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Igrala su oba tima na visokom nivou. Srbija je talentovana ekipa. Dugo su na okupu i imaju uspeha na internacionalnom novou. Pokazali smo da smo bolji tim. Nismo došli da pobedimo u grupi, nego da uzmemo medalju. Imamo još mnogo posla. Uživaćemo večeras, a od sutra se okrećemo dalje.

Da li je nadimak "Bejbi Jokić" i dalje prikladan za Alprena Šonguna nakon večerašnje utakmice upitali su novinari...

- Izazovno pitanje. Mislim da ne želi taj nadimak. vide se sličnosti u njihovoj igri, ali Alpren ima velike snove. Igra na visokom nivou i talentovan je. Nebo je za njega granica. Nije ni stigao do vrha, biće još bolji. Na početku su mogli da ga zovu "Bejbi Jokić", ali pokazao je na ovom turniru da je spreman da načini naredni korak i postane još bolji igrač.

