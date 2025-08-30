ŠOK! Najnovije vesti sa Evrobasketa o povredi Bogdana Bogdanovića NISU DOBRE!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je danas, a pred utakmicu Srbija - Letonija, naša kuća košarke je saopštila lošu vest.
Podsetimo, Srbija je pobedila Portugal, i to igrajući celo drugo poluvreme bez kapitena, povređenog Bogdana Bogdanovića.
Sinoć, posle meča, selektor Svetislav Pešić nije znao da li je ozbiljna situacija i da li će "Bogi" moći da igra protiv Letonije, rekao je da se čeka obaveštenje od medicinskog dela tima, a onda je stigla loša informacija...
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Saopštenje Košarkaškog saveza Srbije tim povodom prenosimo u celosti:
"Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović doživeo je povredu na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze Evropskog prvenstva u Rigi.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Nakon povrede na utakmici protiv Portugala, danas je učinjeno snimanje magnetnom rezonancom koja je pokazala povredu zadnje loše mišića natkolenice. Potrebno je da se urade dodatna ispitivanja koja će biti učinjena kako bi se postavila konačna dijagnoza i prognoza. Bogdan Bogdanović neće igrati na utakmici protiv Letonije u subotu - rekao je prof. dr Dragan Radovanović.
Košarkaški savez Srbije će blagovremeno obavestiti javnost o dijagnozi i oporavku našeg kapitena", ističe se u saopštenju.
Najnovije vesti sa Evrobasketa 2025.
TROGODIŠNjA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!
BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara
DOKLE VIŠE OVO BLAMIRANjE? Junajted je pao na preniske grane i neko mora da odogvara za to
NAKON sramotne eliminacija iz Liga kupa od strane četvrtoligaša Grimzbija, Mančester junajted se okreće obavezama u prvenstvu gde će lošu atmosferu unutar kluba sa "Old traforda" pokušati da iskoristi Barnli (16.00).
30. 08. 2025. u 07:20
ŠOK! Najnovije vesti sa Evrobasketa o povredi Bogdana Bogdanovića NISU DOBRE!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je danas, a pred utakmicu Srbija - Letonija, naša kuća košarke je saopštila lošu vest.
30. 08. 2025. u 15:31
HEROJI NA PARKETU: Naši reprezentativci iz klinačkih dana - možete li da pogodite KO JE KO (FOTO)
POGLEDAJTE kako su naši Orlovi izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
29. 08. 2025. u 18:39
Komentari (0)