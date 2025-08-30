ŠOK! Najnovije vesti sa Evrobasketa o povredi Bogdana Bogdanovića NISU DOBRE!

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je danas, a pred utakmicu Srbija - Letonija, naša kuća košarke je saopštila lošu vest.

FOTO: FIBA.Basketball

Podsetimo, Srbija je pobedila Portugal, i to igrajući celo drugo poluvreme bez kapitena, povređenog Bogdana Bogdanovića.

Sinoć, posle meča, selektor Svetislav Pešić nije znao da li je ozbiljna situacija i da li će "Bogi" moći da igra protiv Letonije, rekao je da se čeka obaveštenje od medicinskog dela tima, a onda je stigla loša informacija...

Saopštenje Košarkaškog saveza Srbije tim povodom prenosimo u celosti:

"Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović doživeo je povredu na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze Evropskog prvenstva u Rigi.

- Nakon povrede na utakmici protiv Portugala, danas je učinjeno snimanje magnetnom rezonancom koja je pokazala povredu zadnje loše mišića natkolenice. Potrebno je da se urade dodatna ispitivanja koja će biti učinjena kako bi se postavila konačna dijagnoza i prognoza. Bogdan Bogdanović neće igrati na utakmici protiv Letonije u subotu - rekao je prof. dr Dragan Radovanović.

Košarkaški savez Srbije će blagovremeno obavestiti javnost o dijagnozi i oporavku našeg kapitena", ističe se u saopštenju.

