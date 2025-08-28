Košarka

SELEKTORE, SREĆAN ROĐENDAN! Košarkaši Srbije na fenomenalan način iznenadili Svetislava Pešića (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

28. 08. 2025. u 15:43

Selektor Srbije Svetislav Pešić slavi danas 76. rođendan, a košarkaši naše reprezentacije na originalan način su mu čestitali.

СЕЛЕКТОРЕ, СРЕЋАН РОЂЕНДАН! Кошаркаши Србије на феноменалан начин изненадили Светислава Пешића (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Instagram/KSS

Iako u poznim godinama Svetislav Pešić važi za energičnog i harizmatičnog trenera, a tokom jednog od treninga sa Olimpijskih igara pokazao je da je još uvek u formi, istezavši se kraj terena, što su kamere i zabeležile. 

Od tim menadžera Nebojše Ilića dobio je tortu sa dresom Srbije i košarkaškom loptom, a igrači su rekreirali njegovo čuveno zagrevanje. 

Na snimku su Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja  Marinković i kapiten Bogdan Bogdanović, a njihovi potezi slatko su nasmejali prekaljenog Piroćanca. 

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)

TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)