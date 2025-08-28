SELEKTORE, SREĆAN ROĐENDAN! Košarkaši Srbije na fenomenalan način iznenadili Svetislava Pešića (VIDEO)

Selektor Srbije Svetislav Pešić slavi danas 76. rođendan, a košarkaši naše reprezentacije na originalan način su mu čestitali.

FOTO: Printskrin/Instagram/KSS

Iako u poznim godinama Svetislav Pešić važi za energičnog i harizmatičnog trenera, a tokom jednog od treninga sa Olimpijskih igara pokazao je da je još uvek u formi, istezavši se kraj terena, što su kamere i zabeležile.

Od tim menadžera Nebojše Ilića dobio je tortu sa dresom Srbije i košarkaškom loptom, a igrači su rekreirali njegovo čuveno zagrevanje.

Na snimku su Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković i kapiten Bogdan Bogdanović, a njihovi potezi slatko su nasmejali prekaljenog Piroćanca.

