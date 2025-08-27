DANAS KREĆE "LUDNICA"! Počinje Evropsko prvenstvo u košarci, evo rasporeda današnjih utakmica - igra i Srbija!

Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, počinje danas, a već "prvog radnog dana" čeka nas bogat program.

FOTO: FIBA.Basketball

Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Portugal Nemačka Kipar Island Estonija Finska Italija Francuska Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija Turska Litvanija Španija Poljska Srbija Švedska Grčka Belgija Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

Evo sada i pomenutog rasporeda za danas.

Šampionat u 12.30 otvara jedna istinska košarkaška sila, Litvanija, i jedan istinski košarkaški autsajder, Velika Britanija. Potom slede još četiri utakmice, a onda poslastica: megdan srpskih "orlova" i Estonije, od 8 i 15 uveče.

Sreda, 27. avgust - raspored utakmica na Evrobasketu

12.30 Velika Britanija - Litvanija

13.45 Češka - Portugal

15.30 Crna Gora - Nemačka

17 Letonija - Turska

19.30 Švedska - Finska

20.15 Srbija - Estonija

---

Ako vas košarka zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije o njoj na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara