DANAS KREĆE "LUDNICA"! Počinje Evropsko prvenstvo u košarci, evo rasporeda današnjih utakmica - igra i Srbija!
Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, počinje danas, a već "prvog radnog dana" čeka nas bogat program.
Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:
|
Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe
|
Grupa A
(Riga, Letonija)
|
Grupa B
(Tampere, Finska)
|
Grupa C
(Limasol, Kipar)
|
Grupa D
(Katovice, Poljska)
|Portugal
|Nemačka
|Kipar
|Island
|Estonija
|Finska
|Italija
|Francuska
|Letonija
|V. Britanija
|Gruzija
|Slovenija
|Turska
|Litvanija
|Španija
|Poljska
|Srbija
|Švedska
|Grčka
|Belgija
|Češka
|Crna Gora
|BiH
|Izrael
Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?
Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.
Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.
Evo sada i pomenutog rasporeda za danas.
Šampionat u 12.30 otvara jedna istinska košarkaška sila, Litvanija, i jedan istinski košarkaški autsajder, Velika Britanija. Potom slede još četiri utakmice, a onda poslastica: megdan srpskih "orlova" i Estonije, od 8 i 15 uveče.
Sreda, 27. avgust - raspored utakmica na Evrobasketu
12.30 Velika Britanija - Litvanija
13.45 Češka - Portugal
15.30 Crna Gora - Nemačka
17 Letonija - Turska
19.30 Švedska - Finska
20.15 Srbija - Estonija
---
