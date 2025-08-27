Košarka

DANAS KREĆE "LUDNICA"! Počinje Evropsko prvenstvo u košarci, evo rasporeda današnjih utakmica - igra i Srbija!

27. 08. 2025. u 07:00

Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, počinje danas, a već "prvog radnog dana" čeka nas bogat program.

FOTO: FIBA.Basketball

Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe

Grupa A

(Riga, Letonija)

Grupa B

(Tampere, Finska)

Grupa C

(Limasol, Kipar)

Grupa D

(Katovice, Poljska)

Portugal Nemačka Kipar Island
Estonija Finska Italija Francuska
Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija
Turska Litvanija Španija Poljska
Srbija Švedska Grčka Belgija
Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

Evo sada i pomenutog rasporeda za danas.

Šampionat u 12.30 otvara jedna istinska košarkaška sila, Litvanija, i jedan istinski košarkaški autsajder, Velika Britanija. Potom slede još četiri utakmice, a onda poslastica: megdan srpskih "orlova" i Estonije, od 8 i 15 uveče.

Sreda, 27. avgust - raspored utakmica na Evrobasketu
12.30 Velika Britanija - Litvanija
13.45 Češka - Portugal
15.30 Crna Gora - Nemačka
17 Letonija - Turska
19.30 Švedska - Finska 
20.15 Srbija - Estonija

---

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara

