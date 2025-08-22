LUKA DONČIĆ JE FRUSTRIRAN! Selektor Slovenije grmi nakon debakla u Beogradu

Košarkaška reprezentacija Slovenije doživela je ubedljiv poraz u generalnoj probi za Eurobasket, pošto je od Srbije u Beogradskoj areni izgubila sa 106:72.

FOTO: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Posle tog meča, selektor Zmajčeka Aleksander Sekulić govorio je o frustraciji koja se golim okom mogla videti kod njegovog najboljeg igrača Luke Dončića.

Odmah nakon utakmice, Sekulić je odbio da se pojavi na konferenciji za medije, ali je kasnije ipak izašao pred novinare, gde je počeo sa pričom o zvezdi Lejkersa.

- I ja sam ovaj put osetio frustraciju s njegove strane. Možda moramo prihvatiti da je i kvalitet važan. Protivnik je bio puno bolji. Ali dopustili smo mu da izgleda bolje. Upravo to moramo popraviti i pomoći Luki. Vreme je da se pogledamo u ogledalo. Ako želimo da budemo uspešni, moraćemo da pokažemo više energije, borbenosti, komunikacije, poradimo na odbrani… Nadam se da će ovaj poraz izazvati odgovor košarkaša. Momci su već pokazali da imaju veliki ego. Sada imaju veliku priliku. Verujem da kao ekipa možemo da budemo puno bolji. Na Eurobasket odlazimo ranjeni. Takođe je jasno da smo oslabljeni na najkritičnijoj poziciji, centarskoj, ali želim da se predstavimo kao najborbenija ekipa.

U krcatoj Beogradskoj areni, najefikasniji u pobedi Srbije, koja je slavila u svim pripremnim utakmicama, bio je Nikola Jović sa 18 poena, kapiten Bogdan Bogdanović je dao 14, Nikola Milutinov 11, a Tristan Vukčević i Nikola Jokić po 10.

Luka Dončić je predvodio Sloveniju sa 17 poena, 13 je dao Rok Radović, a 10 Klemen Prepelič.

