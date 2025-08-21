KAKO ĆE IZGLEDATI BEZ PRVE ZVEZDE? Ovo je tim Bosne i Hercegovine za Evropsko prvenstvo - jedno ime baš "odskače"
BOSNA i Hercegovina nastupaće na Evropskom prvenstvu, ali drastično oslabljena. U timu neće biti Džanan Musa, a selektor Adis Bećiragić objavio je spisak od 12 igrača na koje računa.
Zbog izostanka novog igrača Dubaija sa kontinentalnog takmičenja, prva zvezda reprezentacije je definitivno NBA centar Jusuf Nurkić.
Spisak Bosne i Hercegovine:
Amar Alibegović, Edin Atić, Jusuf Nurkić, Miralem Halilović, Amar Gegić, Ajdin Penava, Aleksandar Lazić, Adin Vrabac, Adnan Arslanagić, Kenan Kamenjaš, Tarik Hrelja, Džon Roberson.
Evrobasket 2025 održava se od 27. avgusta do 14. septembra, a domaćini su Kipar, Finska, Letonija i Poljska.
Bosna i Hercegovina nalazi se u grupi C sa selekcijama Kipra, Italije, Gruzije, Španije i Grčke. Prvi meč igra protiv domaćina takmičenja 28. avgusta od 17.15.
Podsetimo, Evropsko prvenstvo možete pratiti na sportskim stranicama "Novosti".
