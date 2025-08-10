OZBILJNA LEKCIJA: KK Mega poražena od ekipe američkog univerziteta
Košarkaši Mege poraženi su jutros u San Huanu od Univerziteta Indijana rezultatom 93:71 u prvoj pripremnoj utakmici u Sjedinjenim Američkim Državama.
Drugi meč Mege i Univerziteta Indijana na programu je u ponedeljak od 17 časova po centralnoevropskom vremenu.
Košarkaši Mege su nastaviti tradiciju susreta sa NCA timovima. Mega je prethodnih godina imala mečeve sa ekipama američkih koledža kao što su Mičigen, Virdžinija, Kentaki, a 2021. je na Bahamima odigrala dve kontrolne utakmice protiv Univerziteta Indijana.
