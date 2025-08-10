Košarka

OZBILJNA LEKCIJA: KK Mega poražena od ekipe američkog univerziteta

Новости онлине

10. 08. 2025. u 14:14

Košarkaši Mege poraženi su jutros u San Huanu od Univerziteta Indijana rezultatom 93:71 u prvoj pripremnoj utakmici u Sjedinjenim Američkim Državama.

ОЗБИЉНА ЛЕКЦИЈА: КК Мега поражена од екипе америчког универзитета

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Drugi meč Mege i Univerziteta Indijana na programu je u ponedeljak od 17 časova po centralnoevropskom vremenu.

Košarkaši Mege su nastaviti tradiciju susreta sa NCA timovima. Mega je prethodnih godina imala mečeve sa ekipama američkih koledža kao što su Mičigen, Virdžinija, Kentaki, a 2021. je na Bahamima odigrala dve kontrolne utakmice protiv Univerziteta Indijana.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Ne propustite:

ŠOKIRAO IH SVE: Nikola Jokić pokazao koliko želi zlato sa Srbijom na Evrobasketu 2025!

Ako vas košarka zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njoj - pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećenoj "igri pod obručima".

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimkpijskim igrama u Parizu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BALKAN VRI: Evo šta su delije uradile povodom zločinačke akcije Oluja, a šta zbog dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)

BALKAN VRI: Evo šta su "delije" uradile povodom zločinačke akcije "Oluja", a šta zbog dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)